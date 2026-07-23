Λαγκάρντ: Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης δεν έχουν ακόμα εκδηλωθεί

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο άφησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά την σημερινή (23.7.2026) απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο, με τις αγορές να αποδίδουν σημαντικές πιθανότητες και σε 2η αύξηση πριν από το τέλος του 2026.

Η Κριστίν Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι υψηλές τιμές ενέργειας ενδέχεται να διατηρήσουν τον πληθωρισμό σε ψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ οι επιχειρήσεις αναμένουν να αυξήσουν τις τιμές πώλησης των προϊόντων με τη μισθολογική αύξηση να παραμένει μέτρια, προσθέτοντας ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός παραμένει συγκρατημένος.

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«Η ενεργειακή κρίση εξακολουθεί να τροφοδοτεί την άνοδο των τιμών. Το κόστος προμήθειας των εισροών για τις επιχειρήσεις αυξάνεται, με αποτέλεσμα αυτές να αναμένουν ότι θα αυξήσουν τις τιμές πώλησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Παράλληλα, οι εξελίξεις στον υποκείμενο πληθωρισμό έχουν παραμείνει συγκρατημένες. Οι πλήρεις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί. Ο δείκτης παρακολούθησης μισθών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB Wage Tracker) και οι έρευνες σχετικά με τις μισθολογικές προσδοκίες εξακολουθούν να υποδεικνύουν μέτρια αύξηση των μισθών κατά τα προσεχή τρίμηνα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, η ΕΚΤ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των τιμών της ενέργειας και τις επιπτώσεις τους στον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα, διατηρώντας τη στρατηγική λήψης αποφάσεων με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα.

Σχετικά με την οικονομία της Ευρωζώνης, ανέφερε ότι η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών έχει ανακάμψει μερικώς ενώ οι ψηφιακές υπηρεσίες παραμένουν ανθεκτικές κυρίως λόγω της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, σημείωσε ότι και η μεταποιητική δραστηριότητα έχει διατηρήσει τη δυναμική της.

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«Οι δείκτες που αφορούν τις μελλοντικές εξελίξεις υποδηλώνουν ότι η οικονομική ανάπτυξη θα παραμείνει μέτρια στο προσεχές διάστημα, επιβαρυμένη από το ενεργειακό σοκ και τη σχετική αβεβαιότητα. Ωστόσο, οι βασικοί παράγοντες της μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης παραμένουν ανέπαφοι. Η ιδιωτική κατανάλωση είναι ισχυρή, οι επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες συνεχίζονται, οι κρατικές δαπάνες για άμυνα και υποδομές παραμένουν αυξημένες, ενώ η ανάκαμψη στις εξαγωγές αναμένεται επίσης να συμβάλει στη συνολική αναπτυξιακή δυναμική. Το Διοικητικό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την έκκλησή του για επείγουσα δράση, ώστε να ενισχυθεί η οικονομία της ευρωζώνης, διατηρώντας παράλληλα υγιή δημόσια οικονομικά», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση για μία πρόωρη αποχώρησή της, η Λαγκάρντ είπε ότι δεν επιθυμεί να δεσμευτεί σχετικά με τον χρόνο αποχώρησής της από την ΕΚΤ, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό δεν θα συμβεί πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους. «Δεν θα με δείτε να φεύγω πριν από το 2027», δήλωσε η Λαγκάρντ στους δημοσιογράφους, αν και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας της τον Οκτώβριο. «Δεν μου αρέσει να με περιορίζουν σε συγκεκριμένες συνθήκες», είπε. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια πρόσφατων δηλώσεων της προέδρου που έχουν πυροδοτήσει εικασίες σχετικά με την πιθανότητα πρόωρης αποχώρησης.

Η αποχώρησή της πριν από τον Οκτώβριο του 2027 θα μπορούσε να δώσει στον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν τη δυνατότητα να επηρεάσει τον διορισμό του διαδόχου της πριν από τις εκλογές την επόμενη άνοιξη, αναφέρει το Bloomberg.

Σε συνέντευξή της σε εφημερίδα αυτό το μήνα, η Λαγκάρντ δήλωσε ότι «είναι πιθανό» να αποχωρήσει νωρίτερα για να συμμετάσχει στην γαλλική πολιτική σκηνή, ενώ επανέλαβε ότι «δεν είναι υποψήφια για καμία θέση» και ότι δεν θα εγκαταλείψει την ΕΚΤ σε περιόδους αναταραχής. «Όταν υπάρχουν σύννεφα στον ορίζοντα, ο καπετάνιος παραμένει στο πλοίο», δήλωσε σήμερα. Τον Ιούνιο, επιβεβαίωσε ότι πριν από το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν, είχε σκεφτεί να παραιτηθεί. Όταν οι Financial Times ανέφεραν ότι η Λαγκάρντ θα αποχωρούσε πριν από τον Οκτώβριο του 2027, η ανακοίνωσή της προκάλεσε κάποια ενόχληση εντός της ΕΚΤ.