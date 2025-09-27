Η Ισπανία κερδίζει διπλή αναβάθμιση από τις Moody’s και Fitch χάρη στην ισχυρή οικονομία της

Η Ισπανία αναβαθμίστηκε από τους οίκους Moody’s Ratings και Fitch Ratings, μια διπλή επιτυχία που αναγνωρίζει την εξαιρετική ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας στην ευρωζώνη.

Και οι δύο οίκοι ανέβασαν τις αξιολογήσεις τους κατά ένα βαθμό, σε A3 ο Moody’s και σε A ο Fitch, φέρνοντάς τις στο υψηλότερο επίπεδο από το 2012.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η οικονομική ισχύς της Ισπανίας βελτιώνεται χάρη σε ένα πιο ισορροπημένο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, βελτιώσεις στην αγορά εργασίας και ενίσχυση του τραπεζικού τομέα, που αυξάνουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας», ανέφερε η Moody’s σε δήλωση την Παρασκευή.

Η Fitch συμμερίστηκε αυτή την άποψη, υπογραμμίζοντας ότι «η οικονομική απόδοση της χώρας ξεπέρασε τις προσδοκίες και υπερέβη σημαντικά τις άλλες μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης».

Οι αναβαθμίσεις, που ακολουθούν εκείνη που πραγματοποιήθηκε πριν από δύο εβδομάδες από την S&P Global Ratings, επεκτείνουν την αποκατάσταση μιας χώρας της οποίας το πιστωτικό προφίλ έφτασε στο χαμηλότερο σημείο, μόλις ένα βήμα πάνω από το επίπεδο «σκουπιδιών», σύμφωνα με τους βασικούς αξιολογητές, κατά τη διάρκεια της πιο σκοτεινής φάσης της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τώρα η κατάσταση έχει αντιστραφεί, καθώς η Ισπανία, μαζί με άλλους βασικούς πρωταγωνιστές της αναταραχής στη νότια Ευρώπη, από την Ελλάδα έως την Ιταλία, βρίσκονται σε σταθερή ανοδική πορεία. Εν τω μεταξύ, η πολιτική αστάθεια και τα δημοσιονομικά προβλήματα της Γαλλίας έχουν μετατρέψει τη χώρα σε επίκεντρο της κερδοσκοπίας των αγορών.

Η ειρωνεία με την Ισπανία είναι ότι το κοινοβουλευτικό αδιέξοδο αποτελεί περισσότερο ένα παράδειγμα δυσλειτουργίας στην παρούσα φάση. Από τις ασαφείς εκλογές του 2023, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ αγωνίζεται να προωθήσει βασική νομοθεσία.

Ο προϋπολογισμός για το 2025 δεν κατάφερε να συγκεντρώσει αρκετές ψήφους και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα καταφέρει να συγκεντρώσει αρκετή υποστήριξη στο κοινοβούλιο για να περάσει έναν άλλο.

Η Fitch επικεντρώθηκε στο «πολιτικό αδιέξοδο» της Ισπανίας, υπογραμμίζοντας ότι «η κεντροαριστερή μειοψηφική κυβέρνηση δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να εξασφαλίσει την υποστήριξη του κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων και για την ψήφιση των προϋπολογισμών».

Παρόλα αυτά, η πολιτική αστάθεια δεν φαίνεται να έχει εμποδίσει την ανάπτυξη της Ισπανίας. Από το 2021, η χώρα έχει ξεπεράσει τις άλλες μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, με τον τουρισμό, τις χαμηλές τιμές ενέργειας και τις δαπάνες των νοικοκυριών να τροφοδοτούν τη δυναμική της.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,6% φέτος, υπερδιπλασιάζοντας το 1,2% που προβλέπεται για την ευρωζώνη. Την Παρασκευή, η στατιστική υπηρεσία INE αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμησή της για την ανάπτυξη κατά το δεύτερο τρίμηνο σε 0,8%. Αυτό φαίνεται και στις αγορές ομολόγων.

Η διαφορά απόδοσης, ή spread, μεταξύ των ισπανικών και γερμανικών 10ετών ομολόγων έκλεισε στα 57 περίπου βασικά σημεία την Παρασκευή. Το 2022 ήταν πάνω από 130 βασικά σημεία.

Μια παραμένουσα αδυναμία για την Ισπανία είναι το τεράστιο χρέος της. Το δημόσιο χρέος ανήλθε στο 102,3% του ΑΕΠ στο τέλος Ιουλίου, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα. Έχει μειωθεί από την πανδημία Covid-19, όταν ο δείκτης έφτασε στο υψηλότερο σημείο του 124,2%.

«Οι τρεις αναβαθμίσεις της αξιολόγησης σε μόλις δύο εβδομάδες δείχνουν την εμπιστοσύνη στην ανάπτυξη μας και τις καλές προοπτικές για την οικονομία μας», δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Carlos Cuerpo, προσθέτοντας: «Θα προσελκύσει πολλούς περισσότερους επενδυτές στις εκδόσεις ομολόγων μας».