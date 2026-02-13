Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας μειώνει το βασικό επιτόκιο στο 15,5%

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας μείωσε το κόστος δανεισμού για έκτη συνεχόμενη φορά, προσφέροντας μικρή ανακούφιση στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που αγωνίζονται υπό το βάρος των υψηλών επιτοκίων.

Η Τράπεζα της Ρωσίας μείωσε το επιτόκιο αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης στο 15,5% σήμερα Παρασκευή (13.2.2026), μια κίνηση που προέβλεπαν κάποιοι που συμμετείχαν στην έρευνα του Bloomberg. Οι υπόλοιποι ανέμεναν ότι οι αξιωματούχοι θα διατηρούσαν το επιτόκιο αμετάβλητο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τον Ιανουάριο, η αύξηση των τιμών επιταχύνθηκε σημαντικά λόγω έκτακτων παραγόντων. Ωστόσο, η Τράπεζα της Ρωσίας εκτιμά ότι οι υποκείμενοι δείκτες της τρέχουσας αύξησης των τιμών δεν έχουν αλλάξει σημαντικά», ανέφεραν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε δήλωση με την οποία ανακοίνωσαν την απόφαση.

Η οικονομία βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση λόγω των υψηλών κόστους δανεισμού, με την ανάπτυξη να επιβραδύνεται στο 1% το 2025 από 4,9% το το 2024. Ωστόσο, η αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας φέτος, που εισήχθη με σκοπό τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος χωρίς μείωση των δαπανών, έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες ότι η επιβράδυνση της αύξησης των τιμών θα μπορούσε να εκτροχιαστεί.

Η διοικητής της Τράπεζας Ελβίρα Ναμπιουλίνα προειδοποίησε στα τέλη του 2025 ότι ενδέχεται να χρειαστεί διακοπή της νομισματικής χαλάρωσης για να μειωθεί ο πληθωρισμός στο στόχο της τράπεζας του 4% – ένας στόχος που δεν έχει επιτευχθεί για 6 συνεχόμενα έτη. Οι επίμονα αυξημένες προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών μετά την αύξηση του φόρου και την ξεχωριστή αύξηση των τιμολογίων των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ενδέχεται να ανατρέψουν την πρόοδο για έβδομο συνεχόμενο έτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οικονομικές επιπτώσεις της συνεχιζόμενης στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι επακόλουθες κυρώσεις της Δύσης έχουν περιπλέξει τις προσπάθειες της κεντρικής τράπεζας να συγκρατήσει τον πληθωρισμό.

Η ετήσια αύξηση των τιμών πιθανότατα επιταχύνθηκε τον Ιανουάριο στο 6,45% από 5,59% στο τέλος του 2025, σύμφωνα με μια συναινετική πρόβλεψη. Ο μηνιαίος πληθωρισμός εκτιμάται στο 2%, σε σύγκριση με το 1,95% που απαιτείται για να παραμείνει η κεντρική τράπεζα στον στόχο της. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αναμένεται να δημοσιευθούν σήμερα στις 7 μ.μ. ώρα Μόσχας.

Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό μεταξύ των επιχειρήσεων αυξήθηκαν τον Ιανουάριο στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, ενώ οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό των νοικοκυριών παρέμειναν στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους, στο 13,7%.

Οι αυξημένες προσδοκίες «ενδέχεται να εμποδίσουν μια βιώσιμη επιβράδυνση του πληθωρισμού», ανέφερε η τράπεζα στην ανακοίνωσή της.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση του πληθωρισμού τον Φεβρουάριο και απότομη πτώση των προσδοκιών των επιχειρήσεων, γεγονός που υποδηλώνει ότι η κρίση ενδέχεται να ήταν βραχύβια.