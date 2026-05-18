Ιράν: Σενάριο για προσωρινή άρση κυρώσεων στο πετρέλαιο από τις ΗΠΑ – Οι κινήσεις που περιμένει η αγορά

Την ώρα που ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να δημιουργεί καθημερινά τεράστια προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο, προκύπτει σενάριο που αναφέρουν πως οι ΗΠΑ είναι κοντά στο να άρουν προσωρινά τις κυρώσεις που έχουν επιβάλλει στο πετρέλαιο από το Ιράν.

Οι ΗΠΑ βλέποντας τα δυσμενέστατα αποτελέσματα που έχει επιφέρει ο πόλεμος στο Ιράν, δείχνουν διατεθειμένες να προχωρήσουν σε προσωρινή άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο ιρανικό πετρέλαιο, σύμφωνα με το ιρανικό μέσο Tasnim News Agency.

Η πρόβλεψη αυτή, όπως αναφέρεται, θα ενεργοποιείται μέσω εξαιρέσεων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών χωρίς να συνιστά πλήρη άρση του καθεστώτος κυρώσεων. Στόχος είναι να διατηρηθεί η ροή των διαπραγματεύσεων και να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο.

Οι πληροφορίες για πιθανή χαλάρωση των κυρώσεων δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από την Ουάσιγκτον. Ωστόσο, η αγορά τις αξιολογεί ως σημαντική ένδειξη πιθανής αλλαγής πολιτικής, καθώς θα μπορούσαν να επαναφέρουν εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου στη διεθνή προσφορά.

Η προοπτική αυτή έχει άμεσες συνέπειες στις τιμές του πετρελαίου. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι ακόμη και μια μερική επιστροφή ιρανικών εξαγωγών θα ενίσχυε την παγκόσμια προσφορά, ασκώντας καθοδική πίεση στο Brent και στο WTI, τη στιγμή που η αγορά ήδη εμφανίζει έντονη ευαισθησία σε γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, το σκηνικό παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο. Η αμερικανική πλευρά δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως την ύπαρξη συμφωνίας ενώ διπλωματικές πηγές επισημαίνουν, σύμφωνα με το Bloomberg ότι οποιαδήποτε προσωρινή χαλάρωση θα συνδεθεί με αυστηρούς όρους και πιθανή αναστρεψιμότητα.

Σημειώνεται πως η συζήτηση για τις κυρώσεις διεξάγεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης έντασης, με την αγορά να ανησυχεί για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών από τον Περσικό Κόλπο και ιδιαίτερα για τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πετρελαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια προσωρινή χαλάρωση κυρώσεων λειτουργεί διπλά, ως εργαλείο αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων, αλλά και ως μηχανισμός σταθεροποίησης των τιμών ενέργειας, που παραμένουν ευάλωτες σε απότομες κινήσεις.