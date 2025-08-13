Η Κίνα επέβαλε κυρώσεις σε δύο ευρωπαϊκές τράπεζες ως αντίποινα σε αντίστοιχες κινήσεις της ΕΕ

Η Κίνα επέβαλε κυρώσεις σε δύο ευρωπαϊκές τράπεζες, εκπληρώνοντας την υπόσχεσή της να προβεί σε αντίποινα μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να στοχεύσει ορισμένους κινεζικούς τραπεζικούς οργανισμούς λόγω του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας.

Η Κίνα συμπεριέλαβε τις τράπεζες UAB Urbo Bankas και AB Mano Bankas στον κατάλογο των αντιμέτρων της, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου την Τετάρτη (13.08.2025). Η κίνηση αυτή απαγορεύει σε οργανισμούς και άτομα στην Κίνα να πραγματοποιούν συναλλαγές, να συνεργάζονται και να αναπτύσσουν άλλες δραστηριότητες με τα εν λόγω ιδρύματα.

Σε ξεχωριστή δήλωση, το υπουργείο εξέφρασε την ελπίδα ότι η ΕΕ θα εκτιμήσει τη σχέση της με την Κίνα, θα διορθώσει τα λάθη της και θα σταματήσει να βλάπτει τα συμφέροντα της χώρας.

Ο Olof Gill, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική ασφάλεια, δήλωσε ότι «μόλις ληφθούν επίσημα, η ΕΕ θα μελετήσει λεπτομερώς αυτά τα μέτρα, προτού αποφασίσει για τυχόν πρόσθετα επόμενα βήματα».

«Η ΕΕ έχει ήδη συνεργαστεί εποικοδομητικά με την Κίνα σχετικά με το ζήτημα των κυρώσεων κατά κινεζικών οντοτήτων», δήλωσε ο Gill, και «είναι ανοιχτή στο να βρει μια αμοιβαία αποδεκτή λύση που θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει στην διαγραφή των τραπεζών από τον κατάλογο».

Τον περασμένο μήνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις σε δύο κινεζικές τράπεζες και πέντε εταιρείες με έδρα την ασιατική χώρα, στο πλαίσιο της τελευταίας σειράς μέτρων κατά της Μόσχας. Η ΕΕ δήλωσε ότι οι τράπεζες συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο επειδή παρείχαν υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων που υπονόμευαν τον σκοπό των κυρώσεων.

Οι στενοί δεσμοί της Κίνας με τη Ρωσία είχαν υποβάλει τις τράπεζές της σε παρόμοια τιμωρητικά μέτρα από τις ΗΠΑ, ωθώντας τις να επανεκτιμήσουν τις επιχειρήσεις και τους πελάτες τους. Ορισμένες από τις κρατικές τράπεζές της ενέτειναν τους περιορισμούς στη χρηματοδότηση ρωσικών πελατών στις αρχές του περασμένου έτους, μετά την έγκριση από τις ΗΠΑ δευτερογενών κυρώσεων σε ξένες χρηματοπιστωτικές εταιρείες που υποστηρίζουν τις πολεμικές προσπάθειες της Μόσχας.

Η UAB Urbo Bankas και η AB Mano Bankas εδρεύουν και οι δύο στη Λιθουανία. Το Πεκίνο δεν έδωσε λόγο για την επιλογή τους, αλλά η κίνησή του έρχεται μετά από εντάσεις με τη βαλτική χώρα. Πέρυσι, η Λιθουανία απέλασε τρεις υπαλλήλους της κινεζικής πρεσβείας, λέγοντας ότι δεν ήταν διαπιστευμένοι.

Το Πεκίνο είχε προηγουμένως υποβαθμίσει τις διπλωματικές του σχέσεις με τη Λιθουανία ως απάντηση στην απόφασή της να επιτρέψει την ίδρυση αντιπροσωπευτικού γραφείου της Ταϊβάν στο Βίλνιους.

Οι σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Βρυξελλών έχουν επίσης τεταθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της υποστήριξης της Κίνας στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και των εμπορικών ζητημάτων. Τον περασμένο μήνα, το Πεκίνο αντέδρασε στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την κατηγορία της ότι στρεβλώνει το εμπόριο και περιορίζει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών εταιρειών.