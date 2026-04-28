Το Ιράν απαγορεύει τις εξαγωγές χάλυβα μετά τα πλήγματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Το Ιράν απαγόρευσε τις εξαγωγές χάλυβα, όπως μετέδωσε σήμερα (28.4.2206) το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, αφού οι δύο μεγαλύτερες χαλυβουργίες της χώρας ανακοίνωσαν στις αρχές Απριλίου ότι θα χρειαστεί να διακόψουν τις δραστηριότητές τους μετά τις ισραηλοαμερικανικές αεροπορικές επιδρομές.

Η οδηγία σχετικά με την απαγόρευση δημοσιεύθηκε από την τελωνειακή αρχή, την οποία επικαλέστηκε το Fars, αναφέροντας την 26η Απριλίου ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Η εταιρεία χάλυβα Khuzestan, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό Ιράν, και η εταιρεία χάλυβα Mobarakeh, στην επαρχία Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, βομβαρδίστηκαν στα τέλη Μαρτίου.

Μεταξύ τέλους Μαρτίου 2025 και τέλους Ιανουαρίου 2026, το Ιράν εξήγαγε χάλυβα αξίας 6,1 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται δήλωση της ιρανικής ένωσης βιομηχανίας χάλυβα. Στρατηγικής σημασίας υλικό, ο χάλυβας χρησιμοποιείται στη βιομηχανική και στρατιωτική παραγωγή, κυρίως για την κατασκευή πυραύλων, drones και πλοίων.

Οι ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν μια άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, πυροδοτώντας έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή που έχει προκαλέσει σοκ στην παγκόσμια οικονομία.

Στην αρχή του πολέμου, η Τεχεράνη επέβαλε σχεδόν ολοκληρωτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, μιας στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού για το εμπόριο πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στις 8 Απριλίου, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Εκτός από τη χαλυβουργία, οι ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν επίσης πετροχημικές εγκαταστάσεις του Ιράν.