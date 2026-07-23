Διεθνή

Η Κίνα κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ στη συνολική παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου

Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιτυχία του Πεκίνου
Φωτογραφία iStock
Φωτογραφία iStock
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Η συνολική παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κίνας έφτασε τους 420 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου το 2025, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.

Το ότι η Κίνα παρήγαγε ποσότητα πετρελαίου και φυσικού αερίου με συνολική ενεργειακή αξία 420 εκατ. τόνων πετρελαίου δεν είναι τυχαίο και βασίζεται σε πλάνο επταετίας που ολοκληρώθηκε το 2025

Σύμφωνα με ανάλυση του Οilprice.com, μεταξύ του 2019 και του 2025, οι τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου υλοποίησαν πλήρως ένα επταετές πρόγραμμα της κινεζικής κυβέρνησης για την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην χώρα, καταγράφοντας επιδόσεις ρεκόρ στο επίπεδο της διαμόρφωσης των ενεργειακών αποθεμάτων και στο επίπεδο της παραγωγής.

Η παραγωγή αργού πετρελαίου κατέγραψε ρεκόρ όλων των εποχών στα 216 εκατομμύρια τόνους το 2025, ενώ η παραγωγή φυσικού αερίου κατέγραψε ετήσια αύξηση μεγαλύτερη από 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα για ένατη συνεχόμενη χρονιά.

Η κινεζική παραγωγή πετρελαίου από σχιστόλιθους ξεπέρασε τα 8,5 εκατομμύρια τόνους το 2025, υπερδεκαπλασιάζοντας τον όγκο της παραγωγής σε σύγκριση με το 2018.

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