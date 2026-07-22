ΕΕ: Σήμερα κρίνεται στις Βρυξέλλες το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας – Ο κρίσιμος ρόλος της Ελλάδας

Οι 27 της ΕΕ συναντώνται σήμερα Τετάρτη (22.7.2026) στις Βρυξέλλες με την ελπίδα να καταλήξουν σε συμβιβασμό με την Ελλάδα και να ψηφίσουν το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας για την εισβολή της στην Ουκρανία, σύμφωνα με διπλωμάτες.

Το νέο πακέτο κυρώσεων στοχεύει τον τραπεζικό τομέα της χώρας ώστε να πιέσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Μόσχας, σε μια συγκυρία που η Ελλάδα έχει γίνει το κύριο εμπόδιο για την υιοθέτησή του.

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Σύμφωνα με το Reuters η Ελλάδα θέλει να χαλαρώσει τους προγραμματισμένους περιορισμούς στις ρωσικές προμήθειες LNG σημειώνοντας ότι η Αθήνα υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα πως μια επικείμενη απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) απλώς θα μετατόπιζε το μερίδιο αγοράς εκτός Ευρώπης και δεν θα επηρέαζε τα ρωσικά έσοδα.

Η Ελλάδα κυριαρχεί στην αγορά μεταφοράς LNG στην Ευρώπη και είναι μεταξύ των μεγαλύτερων παικτών παγκοσμίως, ανταγωνιζόμενη την Ιαπωνία, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διπλωμάτες της ΕΕ ήλπιζαν ότι η αποχώρηση του Ούγγρου Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος καθυστέρησε συστηματικά την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, θα μεταφραζόταν σε ομαλή πορεία προς τα μελλοντικά πακέτα.

Ωστόσο, νέες ρωγμές στην ενότητα του μπλοκ έχουν έρθει στην επιφάνεια, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να κλείσει τα εναπομείναντα κενά για τις ρωσικές επιχειρήσεις και να ασκήσει περαιτέρω πίεση στα ζωτικής σημασίας ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας.

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Η πίεση στις ρωσικές τράπεζες

Οι μεγάλες τράπεζες της Ρωσίας αποσυνδέθηκαν το 2022 από το SWIFT, ένα ασφαλές παγκόσμιο σύστημα εντολών χρηματοοικονομικών πληρωμών, λόγω των δυτικών κυρώσεων. Ωστόσο, οι ρωσικές εταιρείες έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές ροές μέσω μικρών ή περιφερειακών δανειστών, καθώς και δικτύων κρυπτονομισμάτων.

Το πακέτο αριθμεί περίπου 215 άτομα και οντότητες, συμπεριλαμβανομένων 94 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Σχεδόν 90 από αυτά είναι τράπεζες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των τραπεζών που έχουν υποστεί κυρώσεις σε πάνω από 100, ή σε περισσότερες από τις μισές από τις 213 διεθνώς συνδεδεμένες τράπεζες της Ρωσίας.

Μια έκθεση της ευρωπαϊκής κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών, η οποία ήρθε σε γνώση του Reuters, προειδοποίησε τον Ιούνιο ότι η Ρωσία διατρέχει τον κίνδυνο μιας «εκρηκτικής» τραπεζικής κρίσης και ένα νέο πακέτο κυρώσεων που στοχεύει τις τράπεζες θα μπορούσε να προκαλέσει οικονομικό σοκ. Οι ρωσικές αρχές πάντως έχουν απορρίψει τις προειδοποιήσεις για μια επικείμενη κρίση.

Διπλωματικές πηγές της ΕΕ δήλωσαν ότι ο στόχος των αναφορών αυτών ήταν να αποθαρρυνθούν τρίτες χώρες από το να συναλλάσσονται με αυτούς τους Ρώσους δανειστές, δεδομένου ότι οι τυχόν δεσμοί με την ΕΕ είναι πλέον ελάχιστοι ή ανύπαρκτοι.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να παγώσει το ανώτατο όριο τιμής πετρελαίου στο τρέχον επίπεδο των 44,10 δολαρίων το βαρέλι για έξι μήνες. Το ανώτατο όριο τιμής επανασχεδιάστηκε πέρυσι για να παρακολουθεί τις κινήσεις των τιμών του πετρελαίου και μειώθηκε από τα 60 δολάρια το βαρέλι.

Οι απεσταλμένοι της ΕΕ συμφώνησαν την περασμένη εβδομάδα να «παγώσουν» προσωρινά το ανώτατο όριο τιμών μέχρι τις 23 Ιουλίου με την ελπίδα να επιτευχθεί μια ευρεία συμφωνία.