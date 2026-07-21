Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 50% σε προϊόντα από τον Καναδά και σκληραίνει την κόντρα με την Οττάβα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Δευτέρα (20.7.2026) εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 50% σε σειρά προϊόντων από τον Καναδά.

Η απόφαση για τους νέους δασμούς προκαλεί έντονη αβεβαιότητα στην αγορά της Βόρειας Αμερικής ενώ σηματοδοτεί την μεγαλύτερη κλιμάκωση των τελευταίων μηνών στη διαμάχη του Ντόναλντ Τραμπ με τον Καναδά.

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Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες και σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, επιβάλλονται ως απάντηση σε αυτό που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει «άνιση μεταχείριση» των αμερικανικών αυτοκινήτων, των γαλακτοκομικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών από τον Καναδά.

Οι νέοι δασμοί, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ σε έναν μήνα, θα εφαρμοστούν σε πολλά και διαφορετικά αγαθά, από τα κρασιά ως τα μπαστούνια του χόκεϊ ή το τσιμέντο. Αφορούν επίσης, κάποια προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερου με τον Καναδά και το Μεξικό.

Ωστόσο κάποιοι τομείς που θεωρούνται καίριας σημασίας, όπως αυτοί της ενέργειας, της ποτάσας, των αλιευμάτων και των σπανίων γαιών εξαιρούνται ρητώς από τους νέους επιπρόσθετους δασμούς.

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Το ειδικό καθεστώς στο γάλα

Η πρόσβαση των αμερικανικών γαλακτοκομικών στην καναδική αγορά έχει αποτελέσει αντικείμενο διένεξης στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Καναδά, ΗΠΑ και Μεξικού, καθώς η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Οτάβα ότι αθετεί δεσμεύσεις που είχε αναλάβει.

Όμως απόφαση επιδιαιτητικού μηχανισμού, που προβλέπεται από τη συμφωνία, έδωσε δίκιο στα τέλη του 2023 στην καναδική πλευρά, που περιόρισε ηθελημένα το δασμολογικό καθεστώς στο αμερικανικό γάλα και στα γαλακτοκομικά, με άλλα λόγια επέβαλε ποσόστωση στην ποσότητα που εισάγει αδασμολόγητη.

Η αμερικανική κυβέρνηση κίνησε επανειλημμένα διαδικασίες στο πλαίσιο της συμφωνίας, χωρίς ωστόσο η κατάσταση να αλλάξει.

Σε αυτή τη διένεξη προστίθεται το μποϊκοτάζ από σχεδόν όλες τις καναδικές επαρχίες στα αμερικανικά αλκοολούχα ποτά.

«Αντίθετα με άλλους εταίρους και συμμάχους, ο Καναδάς συνεχίζει να εφαρμόζει αντίποινα εναντίον των ΗΠΑ για τις προσπάθειές τους να επανεξισορροπήσουν το εμπόριο», ανέφερε ο Τζέιμισον Γκριρ, αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το εμπόριο (USTR).

«Ο Καναδάς αποσύρει αμερικανικά αλκοολούχα προϊόντα από τα ράφια, παρέχει καλύτερη πρόσβαση σε ευρωπαϊκά γαλακτομικά προϊόντα κι εφαρμόζει πλαφόν στις εξαγωγές αμερικανικών αυτοκινήτων στον Καναδά από εταιρείες που έχουν επαναφέρει την έδρα τους στις ΗΠΑ», τόνισε για να υποστηρίξει την απόφαση για πρόσθετους δασμούς.