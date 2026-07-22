Το Ντουμπάι «τάζει» πάνω από 700 ευρώ σε κατοίκους που θα φέρουν τουρίστες

Εκπτώσεις και προνόμια αξίας 716 ευρώ (3.000 dirham – το τοπικό νόμισμα) θα απολαύσει κάθε κάτοικος του Ντουμπάι που θα καταφέρει να πείσει φίλους και συγγενείς τους να επισκεφθούν το εμιράτο ως τουρίστες και να κάνουν τις διακοπές τους εκεί.

Η πρωτοβουλία του Τμήματος Οικονομίας και Τουρισμού του Ντουμπάι εντάσσεται στη στρατηγική της πόλης για την προσέλκυση τουριστών, χρησιμοποιώντας ως «πρεσβευτές» τους κατοίκους του εμιράτου, ενώ το ποσό των 716 ευρώ αντιστοιχεί σε άφιξη κατά άτομο

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Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι κάτοικοι που θα δηλώσουν εγκαίρως τους επισκέπτες τους και εκείνοι ταξιδέψουν στο Ντουμπάι μεταξύ 20 Ιουλίου και 31 Οκτωβρίου 2026, θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πακέτα προνομίων που περιλαμβάνουν δωρεάν ή εκπτωτικές διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, γεύματα σε εστιατόρια, εισιτήρια για τουριστικά αξιοθέατα, καθώς και προσφορές σε υπηρεσίες μετακίνησης και ψυχαγωγίας. Οι παροχές παραμένουν διαθέσιμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Οι προσφορές χρηματοδοτούνται σε συνεργασία με επιχειρήσεις του τουριστικού και ξενοδοχειακού κλάδου, οι οποίες επιδιώκουν να αυξήσουν την πληρότητα και την κατανάλωση κατά τους θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες.

Σημειώνεται ότι το Ντουμπάι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα καθώς ο πόλεμος στο Ιράν πλήττει όλη τη Μέση Ανατολή. Ιδιαίτερα το εμιράτο, φιλοξένησε περίπου 19,5 εκατ. τουρίστες το 2025. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου, τον Μάϊο η κυβέρνηση του Ντουμπάι εκταμίευσε 350 εκατ. ευρώ για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις του κλάδου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του πολέμου, μετά από ένα πρώτο πακέτο άνω των 236 εκατ. ευρώ που είχε δοθεί στα τέλη Μαρτίου.

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Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των συγγενών ή φίλων που πρόκειται να επισκεφθούν το Ντουμπάι πριν από την άφιξή τους και μπορούν να δηλώσουν έως πέντε επισκέπτες κάθε φορά.

Μόλις οι επισκέπτες εισέλθουν στο Ντουμπάι, η άφιξή τους επιβεβαιώνεται αυτόματα από τις αρμόδιες αρχές και μέσα σε περίπου 72 ώρες αποστέλλεται ηλεκτρονικά το πακέτο ανταμοιβών στον κάτοικο που τους προσκάλεσε. Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει έως τρεις διαφορετικές ανταμοιβές κατά τη διάρκεια της καμπάνιας.