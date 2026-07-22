Reuters: Το Πακιστάν ζητά διευκόλυνση 10 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ μετά τη μεσολάβηση στις συνομιλίες με το Ιράν

Το Πακιστάν ζήτησε από τις ΗΠΑ διευκόλυνση ύψους 10 δισ. δολαρίων για σταθεροποίηση της αγοράς συναλλάγματος, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Το αίτημα, το οποίο εάν υλοποιηθεί θα μπορούσε να αποτελέσει σανίδα σωτηρίας για την οικονομία του Πακιστάν, ακολουθεί τον ρόλο του στη διαμεσολάβηση των συνομιλιών για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο ρόλος αυτός ενίσχυσε το διπλωματικό του προφίλ και δημιούργησε ελπίδες ότι θα μπορούσε να επιδιώξει οικονομικά οφέλη από την Ουάσινγκτον και άλλους εταίρους.

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Με το αίτημα προς τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει έναν διμερή μηχανισμό στήριξης μεταξύ των ΗΠΑ και της πακιστανικής κυβέρνησης, ύψους 10 δισ. δολαρίων, με διάρκεια έως και πέντε έτη.

Εάν συμφωνηθεί το παραπάνω, θα ενισχύσει τα αποθεματικά του Πακιστάν, θα μειώσει την πίεση στη ρουπία και θα μειώσει την εξάρτηση της χώρας από πολυμερή χρηματοδότηση, ακόμη και αν το Ισλαμαμπάντ χρειαστεί να αναλάβει αυστηρότερες δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές σύμφωνα με το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Ο υπουργός Οικονομικών του Πακιστάν, Μουχάμαντ Αουρανγκζέμπ, συναντήθηκε με τον Μπέσεντ στην Ουάσινγκτον την Τρίτη (21.7.2026) και δήλωσε ότι είχε θέσει το ζήτημα της έκθεσης της οικονομίας της χώρας στις περιφερειακές γεωπολιτικές εξελίξεις.

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«Ο γερουσιαστής Αουρανγκζέμπ ζήτησε μεγαλύτερη υποστήριξη από τις ΗΠΑ για την πορεία του Πακιστάν προς την αγορά, υποστηριζόμενη από βελτιωμένη πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, υψηλότερα συναλλαγματικά αποθέματα και βελτιωμένες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για εμβάθυνση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, προώθηση μεγαλύτερων αμερικανικών επενδύσεων και προώθηση στρατηγικών έργων.

Σημειώνεται ότι το Πακιστάν παραμένει δέσμιο του ΔΝΤ από το οποίο έχει εξασφαλίσει δάνειο ύψους 7 δισ. δολαρίων, ενώ έχει απαιτήσει αυξήσεις φόρων, περιορισμό των δαπανών και μεταρρυθμίσεις.

Οι διευκολύνσεις σταθεροποίησης συναλλάγματος είναι σπάνια υποστηρικτικά μέσα του αμερικανικού δημοσίου, που συνήθως δρομολογούνται μέσω του Ταμείου Σταθεροποίησης Συναλλάγματος, τα οποία παρέχουν δολάρια, swaps ή εγγυήσεις για την υποστήριξη αποθεματικών και σταθερών νομισμάτων.

Αυτές οι διευκολύνσεις διαφέρουν από τις μόνιμες γραμμές ανταλλαγής δολαρίων που έχει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ με ορισμένες μεγάλες κεντρικές τράπεζες και λειτουργούν ως διεθνής υποστήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Ένα τέτοιο πακέτο καταγράφεται προς την Αργεντινή το 2025 και την Ουρουγουάη το 2002 ενώ υπάρχει και η μακροχρόνια γραμμή ανταλλαγής νομισμάτων του Μεξικού, η οποία χρονολογείται από τη δεκαετία του 1940 και τώρα ανέρχεται σε 9 δισ. δολάρια.

Οι κίνδυνοι μετά την παρολίγον χρεοκοπία

Υπενθυμίζεται ότι το Πακιστάν απέφυγε οριακά την χρεοκοπία το 2023 με μια συμφωνία standby ύψους 3 δισ. δολαρίων με το ΔΝΤ και αργότερα με την εξασφάλιση διευρυμένης χρηματοοικονομικής διευκόλυνσης 7 δισ. δολαρίων, μαζί με ένα ξεχωριστό δάνειο 1,3 δισ. δολαρίων για να ενισχύσει την ανθεκτικότητά του στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές.

Το Ισλαμαμπάντ είναι εκτεθειμένο σε καθυστερήσεις που αφορούν εκταμιεύσεις από το ΔΝΤ ενώ η ευπάθεια της οικονομίας αναδείχθηκε επίσης τον Απρίλιο, όταν το Πακιστάν επέστρεψε περίπου 3,5 δισ. δολάρια, το ένα πέμπτο των αποθεματικών του, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τη Σαουδική Αραβία να παρέχει 3 δισ. δολάρια σε νέα υποστήριξη.

Η κεντρική τράπεζα του Πακιστάν ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι τα αποθεματικά θα μπορούσαν να επιστρέψουν κοντά στο ρεκόρ του 2021, φτάνοντας τα 20 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος του 2026.

Οι οικονομικές συνεργασίες με τις ΗΠΑ

Το Πακιστάν έχει επιδιώξει να χρησιμοποιήσει τους δεσμούς του με την κυβέρνηση Τραμπ για να αντιμετωπίσει ορισμένα από αυτά τα ζητήματα, με οικονομική συνεργασία που μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί σε κρυπτονομίσματα, ακίνητα και μεταλλουργία.

Το Πακιστάν υπέγραψε συμφωνία στα stablecoins για διασυνοριακές πληρωμές με μια θυγατρική της World Liberty Financial, της κύριας επιχείρησης κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ. Έχει επίσης επιδιώξει ένα μνημόνιο συμφωνίας για την ανακατασκευή του κλειστού ξενοδοχείου Roosevelt Hotel στη Νέα Υόρκη, που ανήκει στην Pakistan International Airlines, με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, και έχει προσελκύσει αμερικανικές επενδύσεις σε ορυχεία, συμπεριλαμβανομένης της Reko Diq, όπου η US Export-Import Bank ανακοίνωσε χρηματοδότηση 1,25 δισ. δολαρίων.



