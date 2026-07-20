Η Κομισιόν έριξε «καμπάνα» 550 εκατ. ευρώ στην AliExpress, τι οδήγησε στο πρόστιμο – ρεκόρ

Η Κομισιόν επέβαλε πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 550 εκατ. ευρώ (περίπου 629 εκατ. δολάρια) στην AliExpress, την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου του ομίλου Alibaba, καθώς δεν ακολουθεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τους κανόνες της αγοράς.

Η εταιρεία του ομίλου Alibaba δέχθηκε το ιδιαίτερα βαρύ πρόστιμο, καθώς η Κομισιόν έκρινε ότι δεν έλαβε επαρκή μέτρα για την αποτροπή της πώλησης παράνομων, επικίνδυνων και παραποιημένων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Digital Services Act (DSA), δηλαδή τις ψηφιακές υπηρεσίες που διενεργούν σχετικούς ελέγχους

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Η απόφαση αποτελεί σημαντική οικονομική και ρυθμιστική εξέλιξη, καθώς σύμφωνα με ανάλυση του Reuters εντείνει την πίεση της ΕΕ στις μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, ιδιαίτερα σε όσες δραστηριοποιούνται με προϊόντα χαμηλού κόστους από την Κίνα.

Το συγκεκριμένο πρόστιμο είναι σημαντικά μεγαλύτερο από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι στιγμής από το DSA, καθώς το αμέσως προηγούμενο είχε επιβληθεί στην Temu στα τέλη Μάϊου και ανερχόταν σε 200 εκατ. ευρώ, ενώ πρόστιμο ύψους 120 εκατ. ευρώ είχε επιβληθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα X του Έλον Μασκ τον Δεκέμβριο του 2025.

Προθεσμία έως τον Οκτώβριο

Η Κομισιόν ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια έρευνα για την AliExpress σχετικά με ύποπτες παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένης και της διαφάνειας της πλατφόρμας όσον αφορά τη διαφήμιση και τα συστήματα συστάσεων. Πολλές από αυτές τις ύποπτες παραβιάσεις είχαν ήδη διευθετηθεί σε μια σειρά δεσμεύσεων τον Ιούνιο του 2025.

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Η AliExpress έχει προθεσμία μέχρι τις 20 Οκτωβρίου για να καταρτίσει ένα «σχέδιο δράσης» για την αντιμετώπιση των παραβάσεων, οι οποίες διήρκεσαν τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο του 2025, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει πρόσθετες κυρώσεις από την ΕΕ.

Η Κομισιόν ανέφερε ότι η AliExpress δεν αξιολόγησε σωστά εάν διέθετε επαρκές προσωπικό για την αποτελεσματική αξιολόγηση των κινδύνων, ενώ υπερεκτίμησε την αποτελεσματικότητα του συστήματός της στον εντοπισμό και την απομάκρυνση παράνομων προϊόντων.

Παράλληλα, ο ευρωπαϊκός ρυθμιστικός φορέας επέκρινε τα συστήματα προτάσεων και διαφημίσεων της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι συνέβαλαν στην ευρύτερη διάδοση παράνομων προϊόντων.

Η ΕΕ κατηγορεί την AliExpress για το ότι βασιζόταν σε έναν μόνο ποσοτικό δείκτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ελέγχου περιεχομένου, γεγονός που δεν επαρκούσε για την πρόληψη της εμφάνισης ή της επανεμφάνισης παράνομων προϊόντων στην πλατφόρμα, ακόμη και σε παρόμοιες μορφές.

Η Επίτροπος Τεχνολογίας της ΕΕ, Άννα Βερκούνεν, υπογράμμισε ότι η κυκλοφορία επικίνδυνων προϊόντων στο διαδίκτυο δεν αποτελεί αναπόφευκτη συνέπεια του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά αποτέλεσμα ανεπαρκούς συμμόρφωσης των πλατφορμών με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους.