Τραμπ – Σι: Οι συμφωνίες για πετρέλαιο, σόγια, Boeing και τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Κίνα ότι το Πεκίνο έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα από τις ΗΠΑ ενώ από τους επιχειρηματίες που τον συνοδεύουν έκλεισαν οι πρώτες συμφωνίες από Boing και Nvidia.

«Έχουν συμφωνήσει ότι θέλουν να αγοράσουν πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάνε στο Τέξας, θα αρχίσουν να στέλνουν πλοία από την Κίνα στο Τέξας και στη Λουιζιάνα και στην Αλάσκα», δήλωσε ο Τραμπ στη συνέντευξη που δόθηκε μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο χθες Πέμπτη (14.5.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 ​​Boeing, δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News, ένας αριθμός πολύ μικρότερος από τα 500 που ανέμεναν οι αναλυτές, με αποτέλεσμα οι μετοχές της βιομηχανίας κατασκευής αεροπλάνων να υποχωρήσουν.

Επίσης, πληροφορίες του Reuters αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει με περίπου 10 κινεζικές εταιρείες να αγοράσουν το δεύτερο πιο ισχυρό τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, το H200, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε μία παράδοση. O Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος αρχικά δεν περιλαμβανόταν στην αντιπροσωπεία του Λευκού Οίκου στο Πεκίνο, συμμετείχε στο ταξίδι μετά από πρόσκληση του Τραμπ, που τον παρέλαβε στην Αλάσκα καθ’ οδόν προς τη σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε επίσης ότι έθεσε το ζήτημα της παροχής ευρύτερης πρόσβασης στην Visa για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών σε Κινέζους καταναλωτές και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Σι. «Είπα, “Τι θα λέγατε να νοικιάσετε τη Visa;”», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Σημειώνεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Visa, Ράιαν ΜακΊνερνι, ήταν μεταξύ των περίπου 30 στελεχών αμερικανικών εταιρειών που συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία του Τραμπ για την επίσημη επίσκεψη στην Κίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα αγοράσουν πολλά περισσότερα αγροτικά προϊόντα μας», ιδιαίτερα σόγια, είπε ακόμη ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News.

Η Κίνα συμφώνησε επίσης να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και να μην προμηθεύσει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Τεχεράνη, δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο Κινέζος ηγέτης θα ήθελε να δει τα Στενά του Ορμούζ ανοιχτά και χωρίς διόδια.

Η Κίνα είναι μακράν ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, αγοράζοντας περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν . Η χώρα εισήγαγε περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου την ημέρα το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου και πετρελαίου των ΗΠΑ προς την Κίνα μειώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με αξία χαμηλότερη κατά 25% σε ετήσια βάση, στα 237,8 εκατομμύρια βαρέλια πέρυσι. Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου, ειδικότερα, μειώθηκαν κατακόρυφα κατά 95% από το 2023 σε περίπου 8,4 εκατομμύρια βαρέλια το 2025.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε την Παρασκευή (15.5.2026) ότι οι δύο ηγέτες κατέληξαν σε μια σειρά νέων συμφωνιών κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Πέμπτης, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας για την οικοδόμηση σταθερότητας στις διμερείς σχέσεις για τα επόμενα τρία χρόνια και μετά.

Σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, το Πεκίνο ζήτησε το συντομότερο δυνατό άνοιγμα των ναυτιλιακών οδών, προτρέποντας τις εμπόλεμες δυνάμεις να εργαστούν για μια «ολοκληρωμένη και διαρκή εκεχειρία» για να φέρουν σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

Ο Τραμπ και ο Σι έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν σήμερα Παρασκευή για να ολοκληρώσουν μια διήμερη σύνοδο κορυφής, με επίκεντρο τη σύναψη συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις αγορές για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και των αγορών αμερικανικών αγαθών. Το Πεκίνο προειδοποίησε επίσης ότι η κακή διαχείριση του ζητήματος της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει τις διμερείς σχέσεις σε ύφεση.

Η επίσκεψη του Τραμπ σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένας εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ ταξιδεύει στην Κίνα εδώ και σχεδόν εννέα χρόνια.