Διεθνή

Η Κομισιόν πιέζει για συμφωνία μέχρι Παρασκευή για τα παγωμένα ρωσικά assets

Το ζήτημα αυτό έχει εξελιχθεί σε σημαντικό σημείο στις προσπάθειες της ΕΕ να εξασφαλίσει δάνειο 90 δισ. ευρώ (105 δισ. δολάρια) για την Ουκρανία χρησιμοποιώντας ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας
Ευρωπαϊκή Ένωση
REUTERS/Yves Herman/File Photo

Πιέζει για να καταλήξει σε συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σχετικά με την παράταση του παγώματος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, χρησιμοποιώντας έκτακτες εξουσίες – ένα βασικό βήμα προς την αξιοποίηση των κεφαλαίων για να βοηθηθεί η Ουκρανία.

Η Κομισιόν, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, αναμένεται σύντομα να παρουσιάσει σχετική πρόταση, με στόχο να οριστικοποιηθεί η συμφωνία έως το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το ζήτημα αυτό έχει εξελιχθεί σε σημαντικό σημείο στις προσπάθειες της ΕΕ να εξασφαλίσει δάνειο 90 δισ. ευρώ (105 δισ. δολάρια) για την Ουκρανία χρησιμοποιώντας ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας.

Προς το παρόν, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να ανανεώνουν το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων κάθε έξι μήνες, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες ότι η Ουγγαρία ή κάποιος άλλος θα μπορούσε να ασκήσει βέτο, δίνοντας στη Μόσχα ξαφνική δυνατότητα διεκδίκησης των κεφαλαίων της.

Η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει την επέκταση του εξαμηνιαίου κύκλου και θα απαιτεί μόνο ειδική πλειοψηφία κρατών για κάθε ανανέωση. Αυτό ουσιαστικά θα διασφαλίσει ότι περίπου 210 δισ. ευρώ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα παραμείνουν σε έδαφος της ΕΕ. Στόχος είναι να διαχωριστεί η απόφαση για την παράταση από τη συζήτηση γύρω από τη χρήση των κεφαλαίων για δάνεια προς την Ουκρανία, μια συζήτηση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Το Βέλγιο, το οποίο φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ποσότητα ρωσικών κεφαλαίων στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Euroclear, έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να επωμιστεί την ευθύνη αποπληρωμής του δανείου εάν τα χρήματα απελευθερωθούν ξαφνικά. Γι’ αυτό ζητά ισχυρές εγγυήσεις από την ΕΕ και τα κράτη μέλη για τη μείωση του κινδύνου. Οι ηγέτες της ΕΕ σχεδιάζουν να υπογράψουν το δάνειο στη σύνοδο των Βρυξελλών στις 18 Δεκεμβρίου.

Το σχέδιο δανείου, το οποίο παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα από την Επιτροπή, προβλέπει τη μεταφορά ρωσικών κεφαλαίων στην Ουκρανία τα επόμενα δύο χρόνια για την κάλυψη βασικών υπηρεσιών και οικονομικών και στρατιωτικών αναγκών της χώρας. Επιπλέον κεφάλαια θα μπορούσαν να διατεθούν από το 2028 και μετά. Το δάνειο θα αποπληρωθεί μόνο εάν η Ρωσία αποκαταστήσει τις ζημιές που προκάλεσε κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
231
227
202
135
82
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Έκκληση βιομηχάνων ηλεκτρικής ενέργειας: Στα δίκτυα να «πέσει» ο ΝΑΤΟϊκός στόχος για επενδύσεις 1,5% του ΑΕΠ σε υποδομές
Η Eurelectric τονίζει ότι οι επενδύσεις σε τομείς που σχετίζονται με την άμυνα, αλλά και οι επείγουσες μεταρρυθμίσεις πολιτικής, μπορούν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της ΕΕ, να επιταχύνουν την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και να προστατεύσουν τους πολίτες από τις αυξανόμενες υβριδικές απειλές
Electricity pylon (high voltage power line), black contour, against the background of a romantic evening sky
Ουκρανία: Η σφήνα Τραμπ στο δάνειο με ρωσικά assets, η ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία και το «σενάριο Καμπούλ»
Ευρωπαϊκοί διπλωματικοί παράγοντες φοβούνται πως ενδεχόμενη απομάκρυνση του Ζελένσκι θα έφερνε πλήρη αποσταθεροποίηση στην οικονομία της Ουκρανίας κατά το πρότυπο του Αφγανιστάν το 2021
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Σε πιο «επιθετικά» εμπορικά μέτρα ωθεί η Κίνα την ΕΕ λέει το το ευρωπαϊκό εμπορικό επιμελητήριο
Kατά τους πρώτους 11 μήνες της χρονιάς οι εξαγωγές της Κίνας ξεπέρασαν τις εισαγωγές της κατά περισσότερα από 1 τρισ. δολάρια ένα ποσό πρωτοφανές, που αναδεικνύει το μέγεθος του εμπορικού πλεονάσματος της χώρας
iStock
Γαλλία: Δόθηκε η αρχική έγκριση από την βουλή για την δαπάνη του προϋπολογισμού κοινωνικής ασφάλισης
Η επιτυχία ή η αποτυχία του Λεκόρνου θα καθορίσει τις πιθανότητές του να συγκεντρώσει υποστήριξη για τον κύριο προϋπολογισμό όταν η κάτω βουλή του κοινοβουλίου ξεκινήσει τη συζήτησή του στις 15 Δεκεμβρίου
iStock
Newsit logo
Newsit logo