Η Κομισιόν πιέζει για συμφωνία μέχρι Παρασκευή για τα παγωμένα ρωσικά assets

Πιέζει για να καταλήξει σε συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σχετικά με την παράταση του παγώματος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, χρησιμοποιώντας έκτακτες εξουσίες – ένα βασικό βήμα προς την αξιοποίηση των κεφαλαίων για να βοηθηθεί η Ουκρανία.

Η Κομισιόν, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, αναμένεται σύντομα να παρουσιάσει σχετική πρόταση, με στόχο να οριστικοποιηθεί η συμφωνία έως το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το ζήτημα αυτό έχει εξελιχθεί σε σημαντικό σημείο στις προσπάθειες της ΕΕ να εξασφαλίσει δάνειο 90 δισ. ευρώ (105 δισ. δολάρια) για την Ουκρανία χρησιμοποιώντας ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας.

Προς το παρόν, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να ανανεώνουν το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων κάθε έξι μήνες, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες ότι η Ουγγαρία ή κάποιος άλλος θα μπορούσε να ασκήσει βέτο, δίνοντας στη Μόσχα ξαφνική δυνατότητα διεκδίκησης των κεφαλαίων της.

Η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει την επέκταση του εξαμηνιαίου κύκλου και θα απαιτεί μόνο ειδική πλειοψηφία κρατών για κάθε ανανέωση. Αυτό ουσιαστικά θα διασφαλίσει ότι περίπου 210 δισ. ευρώ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα παραμείνουν σε έδαφος της ΕΕ. Στόχος είναι να διαχωριστεί η απόφαση για την παράταση από τη συζήτηση γύρω από τη χρήση των κεφαλαίων για δάνεια προς την Ουκρανία, μια συζήτηση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Το Βέλγιο, το οποίο φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ποσότητα ρωσικών κεφαλαίων στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Euroclear, έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να επωμιστεί την ευθύνη αποπληρωμής του δανείου εάν τα χρήματα απελευθερωθούν ξαφνικά. Γι’ αυτό ζητά ισχυρές εγγυήσεις από την ΕΕ και τα κράτη μέλη για τη μείωση του κινδύνου. Οι ηγέτες της ΕΕ σχεδιάζουν να υπογράψουν το δάνειο στη σύνοδο των Βρυξελλών στις 18 Δεκεμβρίου.

Το σχέδιο δανείου, το οποίο παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα από την Επιτροπή, προβλέπει τη μεταφορά ρωσικών κεφαλαίων στην Ουκρανία τα επόμενα δύο χρόνια για την κάλυψη βασικών υπηρεσιών και οικονομικών και στρατιωτικών αναγκών της χώρας. Επιπλέον κεφάλαια θα μπορούσαν να διατεθούν από το 2028 και μετά. Το δάνειο θα αποπληρωθεί μόνο εάν η Ρωσία αποκαταστήσει τις ζημιές που προκάλεσε κατά τη διάρκεια του πολέμου.