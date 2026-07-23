Διεθνή

Η ΕΚΤ άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια με φόντο τους κίνδυνους που αναδύει η κρίση στη Μέση Ανατολή

Στάση αναμονής από την ΕΚΤ - Στο 2,25% τα επιτόκια λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή
Η έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στη Φρανκφούρτη
REUTERS/Jana Rodenbusch///File Photo
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Αμετάβλητα κράτησε τα επιτόκιά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σήμερα Πέμπτη (23.7.2026) για τη συνεδρίαση του Ιουλίου, όπως αναμενόταν από τις αγορές.

Το Δ.Σ. της ΕΚΤ αποφάσισε να διατηρήσει το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο 2,25%.

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,25%, 2,40% και 2,65% αντιστοίχως. 

Το ΔΣ αναφέρει ότι οι επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ στον πληθωρισμό δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί πλήρως και παρακολουθεί στενά την ένταση και τη διάρκεια του σοκ, καθώς και τις έμμεσες και δευτερογενείς επιπτώσεις του.

Οι νέες εχθροπραξίες, ώθησαν σήμερα το πετρέλαιο πάνω από τα 99 δολάρια το βαρέλι, έχουν αναζωπυρώσει τις προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιγξη της πολιτικής στο μέλλον. Το ευρώ υποχωρεί σε νέο χαμηλό συνεδρίασης, υποχωρώντας κατά 0,3% στα 1,1377 δολάρια, καθώς το δολάριο κερδίζει σε γενικές γραμμές παράλληλα με τις αυξανόμενες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων.

 

Η ΕΚΤ στη συνεδρίαση του Ιουνίου ήταν η πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα που προχώρησε στην αύξηση των επιτοκίων ως απάντηση στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στην οικονομία της ευρωζώνης.

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