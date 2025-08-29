Η οικονομία του Καναδά συρρικνώνεται κατά 1,6% αφού ο εμπορικός πόλεμος πλήττει τις εξαγωγές

Η οικονομία του Καναδά συρρικνώθηκε για πρώτη φορά σε σχεδόν δύο χρόνια, καθώς ο εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ έπληξε τις εξαγωγές και τις επιχειρηματικές επενδύσεις.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) του Καναδά συρρικνώθηκε με ετήσιο ρυθμό 1,6% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα (29.8.2025) η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά από την Οτάβα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση από την πανδημία του Covid-19 και την πρώτη συρρίκνωση σε σχεδόν δύο χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και είναι περίπου σύμφωνη με τις προβλέψεις της Τράπεζας του Καναδά, η πτώση αυτή είναι χειρότερη από ό,τι αναμενόταν σε μια έρευνα της Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων, οι οποίοι είχαν προβλέψει πτώση 0,7%.

Το καναδικό δολάριο έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο της συνεδρίασης έναντι του αμερικανικού δολαρίου μετά την έκθεση, διαπραγματευόμενο στα 1,3772 καναδικά δολάρια στις 8:56 π.μ. στην Οτάβα. Το καναδικό χρέος ανέκαμψε σε όλη την καμπύλη, με την απόδοση των διετών ομολόγων να πέφτει στο 2,66%.

Οι επενδυτές σε ολονύκτια swaps αύξησαν τα στοιχήματα για μείωση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας στις 17 Σεπτεμβρίου, φέρνοντας τις πιθανότητες κοντά στο 50%, από περίπου 40% πριν την ανακοίνωση. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν δηλώσει ότι είναι ανοιχτοί σε περαιτέρω χαλάρωση, εάν η οικονομία συνεχίσει να επιβραδύνεται και οι πληθωριστικές πιέσεις περιοριστούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν από αυτή την απόφαση, θα δημοσιευθούν ακόμη σημαντικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των βασικών στοιχείων για την απασχόληση και τον πληθωρισμό.

Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση, καθώς οι αμερικανικοί δασμοί στα καναδικά προϊόντα έπληξαν τις εξαγωγές της χώρας. Αυτό ανέτρεψε την προσωρινή αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας που σημειώθηκε το πρώτο τρίμηνο, η οποία οφειλόταν στην προσπάθεια των μεταφορέων να προλάβουν την επιβολή δασμών από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 5,1%.

Οι επιχειρηματικές επενδύσεις συρρικνώθηκαν κατά 10,1% μετά από αύξηση μόλις 1,1% το πρώτο τρίμηνο, υπογραμμίζοντας τον αυξανόμενο απαισιοδοξισμό που αντιμετωπίζουν οι καναδικές επιχειρήσεις, καθώς προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις αβέβαιες και συνεχείς αλλαγές στους φόρους και την πολιτική των ΗΠΑ.