Η Ουκρανία αναζητά 52,6 δισ. δολάρια – Στρέφεται σε ΕΕ, ΔΝΤ

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται από το 2022, το Κίεβο έχει βρεθεί λόγω των τεράστιων πολεμικών εξόδων στην ανάγκη νέας χρηματοδότησης ύψους 52,6 δισ. δολαρίων που θα καλύψει τις ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης, καθώς ο προϋπολογισμός είναι ήδη «μαζεμένος».

Συγκεκριμένα, ο κρατικός προϋπολογισμός της Ουκρανίας για το 2027 έχει «τρύπα» ύψους 52,6 δισ. δολάρια, τα οποία θα αναζητήσουν από συμμάχους.

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Σύμφωνα με έγγραφο που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών της Ουκρανίας «προβλέπεται να κινητοποιηθούν πόροι που προέρχονται από την ΕΕ, χώρες της G7, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), την Παγκόσμια Τράπεζα, τη Βρετανία και άλλους διεθνείς εταίρους»,

Βασικός τομέας δαπανών είναι η άμυνα και η ασφάλεια με 95,9 δισ. ευρώ, αύξηση 11,9% σε σχέση με το 2026. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 43,8% του ΑΕΠ της Ουκρανίας, ποσοστό ρεκόρ από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022, και το υψηλότερο παγκοσμίως.

Συγκριτικά, οι στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας αντιστοιχούσαν στο 5,5% του ΑΕΠ της χώρας στον προϋπολογισμό του 2026 και προβλέπεται να μειωθούν το 2027, αν και ορισμένες δαπάνες ενδέχεται να μην είναι διαφανείς, σύμφωνα με ανάλυση της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Novaya Gazeta.

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Σε αυτό το κλίμα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Τρίτη (15.9.2026) ότι σχεδιάζει να λάβει «δύσκολα και αντιδημοφιλή» μέτρα για να «καλύψει» το έλλειμμα στον προϋπολογισμό.

Η οικονομική κατάσταση της Ουκρανίας, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική βοήθεια των δυτικών συμμάχων της για να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή, συνεχίζει να επιδεινώνεται, καθώς τους τελευταίους μήνες έχει εμπλακεί σε μια κλιμακούμενη ανταλλαγή πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς με τη Ρωσία, εξαιτίας της οποίας χρησιμοποίησε κονδύλια που προορίζονταν για το υπόλοιπο του 2026.

Σημειώνεται πως οι ρωσικές επιθέσεις έχουν πλήξει σημαντικά τον τομέα της μεταλλουργίας και των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, ζωτικής σημασίας για την ουκρανική οικονομία.

Σύμφωνα με τη Ροκσολάνα Πιντλάσα, πρόεδρο της επιτροπής προϋπολογισμού του ουκρανικού κοινοβουλίου, κάθε ημέρα πολέμου κοστίζει 190 εκατ. δολάρια (περίπου 165 εκατ. ευρώ) στην Ουκρανία και η χώρα δεν είναι σε θέση να καλύψει μόνη της το κόστος αυτό.