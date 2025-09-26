Η πίεση στις ξένες βιομηχανίες για επενδύσεις στις ΗΠΑ πίσω από τις απειλές Τραμπ για δασμούς 100% στο φάρμακο

Το σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 100% σε επώνυμα και κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φάρμακα απειλεί να αυξήσει απότομα το κόστος για τις βιομηχανίες φαρμάκων που δεν διαθέτουν παραγωγική ικανότητα στις ΗΠΑ. Η πρωτοβουλία αυτή ασκεί αυξανόμενη πίεση σε φαρμακευτικές εταιρείες που δεν έχουν ακόμη επενδύσει σε εγχώρια παραγωγή, φέρνοντάς τες αντιμέτωπες με σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα.

Η κίνηση αυτή ενδέχεται να διπλασιάσει το κόστος κορυφαίων θεραπειών της παγκόσμιας βιομηχανίας φαρμάκων, από ανοσοθεραπείες για τον καρκίνο έως ενέσεις απώλειας βάρους, εάν η κατασκευή στις ΗΠΑ δεν ξεκινήσει έως την προθεσμία της 1ης Οκτωβρίου. Αν και εταιρείες όπως η Novartis AG και η Sanofi SA έχουν ανακοινώσει σημαντικές επενδύσεις στις ΗΠΑ, παραμένει ασαφές το κατά πόσο τα έργα αυτά έχουν υλοποιηθεί με βάση τις δημόσιες γνωστοποιήσεις, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι Merck, Novo Nordisk και Eli Lilly έχουν ξεκινήσει από το 2023 κατασκευαστικά έργα στις ΗΠΑ, με εργοτάξια σε πολιτείες όπως το Ντέλαγουερ, η Βόρεια Καρολίνα και το Τέξας. Οι επενδύσεις στοχεύουν στην ενίσχυση των εφοδιαστικών αλυσίδων εντός ΗΠΑ και την υποστήριξη φαρμάκων με επιτυχία σε θεραπείες για καρκίνο, διαβήτη και ανοσολογικές παθήσεις.

Η AbbVie, η οποία εμπορεύεται από κοινού το φάρμακο για τον καρκίνο Imbruvica και παράγει την ανοσολογική επιτυχία Skyrizi, δήλωσε ότι θα ξεκινήσει την επέκταση των εγκαταστάσεών της στο Ιλινόις αυτό το φθινόπωρο.

Οι προτεινόμενοι δασμοί θα μπορούσαν να επηρεάσουν εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων αξίας περίπου 220 δισ. δολαρίων, αυξάνοντας τον μέσο δασμολογικό συντελεστή κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες. Παραμένει, ωστόσο, μία αβεβαιότητα σχετικά με το εάν χώρες με εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ θα εξαιρεθούν από τα νέα μέτρα.

Για παράδειγμα, η εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα τέλη Ιουλίου διευκρίνιζε ότι οι δασμοί στα φάρμακα θα ήταν 15% και δεν είναι σαφές εάν η εν λόγω ρύθμιση ακυρώνει τον τελευταίο φόρο.

Επιχειρησιακός αντίκτυπος

«Ο λειτουργικός αντίκτυπος είναι πιθανότατα περιορισμένος για τις φαρμακοβιομηχανίες στην Ασία. Για την Ιαπωνία, είναι πιο πιθανό να επηρεάσει το κλίμα, αλλά λιγότερο τα θεμελιώδη μεγέθη», δήλωσε ο Tony Ren, επικεφαλής της έρευνας υγειονομικής περίθαλψης στην Ασία στην Macquarie Securities Ltd και πρόσθεσε επιπλέον ότι, λίγες κινεζικές, ινδικές ή κορεατικές εταιρείες πωλούν επώνυμα φάρμακα στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι μετοχές μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών κατέρρευσαν στο Τόκιο, τη Σεούλ και το Χονγκ Κονγκ μετά την ανακοίνωση, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τον κίνδυνο για ιαπωνικές επιτυχημένες εταιρείες όπως η Hemlibra της Chugai Pharmaceutical Co. και η Enhertu της Daiichi Sankyo Co.

Εν τω μεταξύ, η Shionogi & Co. εξακολουθεί να σκέφτεται εάν θα μεταφέρει την παραγωγή των αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων από πολλαπλή αντοχή στα φάρμακα στις ΗΠΑ, όπως δήλωσε τον Αύγουστο.

Οι Novartis, Sanofi, Chugai και άλλες ιαπωνικές φαρμακευτικές εταιρείες δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η τελευταία επίθεση του Τραμπ είναι πιθανό να πυροδοτήσει έναν αγώνα δρόμου για την παραγωγική ικανότητα στις ΗΠΑ, ειδικά σε εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται τρίτες εταιρείες που αναλαμβάνουν την έρευνα, την ανάπτυξη και την κατασκευή φαρμακευτικών εμπορικών σημάτων.

Η μετοχή της Fujifilm Holdings, μιας εταιρείας βιοτεχνολογίας με συμβόλαιο που άνοιξε πρόσφατα ένα εργοστάσιο στη Βόρεια Καρολίνα, η οποία θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες μονάδες βιοπαραγωγής κυτταροκαλλιεργειών στη Βόρεια Αμερική, σημείωσε άνοδο έως και 5,2% στο χρηματιστήριο του Τόκιο την Παρασκευή.

Περιορισμένη έκθεση

Μόνο μια χούφτα κινεζικές εταιρείες πωλούν επώνυμα φάρμακα στις ΗΠΑ, κυρίως μέσω πολυεθνικών εταίρων.

«Οι περισσότερες κινεζικές φαρμακευτικές/βιοτεχνολογικές εταιρείες είναι άτρωτες δεδομένου του μοντέλου συνεργασίας» με πολυεθνικές εταιρείες, δήλωσε ο Cui Cui, επικεφαλής της έρευνας υγειονομικής περίθαλψης στην Ασία στην Jefferies.

Μόνο η BeOne Medicines, μια εταιρεία κινεζικής προέλευσης με έδρα την Ελβετία, σημειώνει σημαντικές πωλήσεις στις ΗΠΑ, δήλωσαν αναλυτές της Nomura International με επικεφαλής τον Jialin Zhang. Η θεραπεία του καρκίνου Brukinsa παρασκευάζεται εν μέρει από έναν αμερικανό εργολάβο, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυσκολία ορισμού του τι θεωρείται εισαγόμενο.

Οι δασμοί θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα μακροπρόθεσμα σχέδια των κινεζικών εταιρειών να επεκταθούν άμεσα στις ΗΠΑ, ανέφεραν οι αναλυτές της Morgan Stanley σε σημείωμά τους. Η «προσέγγιση» τους για να κατευθύνουν τις δραστηριότητές τους στις ΗΠΑ, με πολλές να επιδιώκουν να πουλήσουν τις καινοτόμες θεραπείες τους σε Αμερικανούς ασθενείς, «μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ακόμη επίπεδο αβεβαιότητας, εάν τα δασμολογικά εμπόδια πρόκειται να παραμείνουν», ανέφεραν οι αναλυτές.