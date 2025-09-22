Διεθνή

Η Τουρκία καταργεί τους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα ενόψει συνόδου στον Λευκό Οίκο

Οι πρόσθετοι δασμοί που είχε επιβάλλει η Τουρκία αφορούσαν μια σειρά αγαθών, από αυτοκίνητα μέχρι ουίσκι, και εισήχθησαν αφότου οι ΗΠΑ επέβαλαν παρόμοιους δασμούς στον τουρκικό χάλυβα και αλουμίνιο
Containers
REUTERS / Lee Jae-Won / File Photo

Στην κατάργηση των «εκδικητικών» απέναντι στον Τραμπ δασμών που είχε επιβάλει σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα προχώρησε η Τουρκία, στο πλαίσιο της διπλωματικής διαμάχης του 2018, ενόψει συνόδου κορυφής στον Λευκό Οίκο, από την οποία αναμένεται να προκύψουν συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Συγκεκριμένα, οι πρόσθετοι δασμοί που είχε επιβάλλει η Τουρκία αφορούσαν μια σειρά αγαθών, από αυτοκίνητα μέχρι ουίσκι, και εισήχθησαν αφότου οι ΗΠΑ επέβαλαν παρόμοιους δασμούς στον τουρκικό χάλυβα και αλουμίνιο, όταν οι δύο χώρες διαφώνησαν λόγω της σύλληψης ενός Αμερικανού πάστορα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η απομάκρυνσή τους αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας τριπλασιασμού του διμερούς εμπορίου στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε το υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας.

Η απόφαση λαμβάνεται ενόψει της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ . Ο Τούρκος ηγέτης επιδιώκει να μετατρέψει τη σύνοδο κορυφής σε σημείο καμπής στις τεταμένες σχέσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, με τις αιωρούμενες συμφωνίες αεροσκαφών με την Boeing Co. και την Lockheed Martin Corp., αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι τουρκικές αγορές ενισχύθηκαν από τις προσδοκίες για σημαντικές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Ο δείκτης Borsa Istanbul 100 άνοιξε με 2,1% άνοδο τη Δευτέρα, ενώ η λίρα σημείωσε μικρή μεταβολή στα 41,3731 ανά δολάριο ΗΠΑ στις 9:56 π.μ. στην Κωνσταντινούπολη. Η άνοδος των μετοχών οφείλεται στην αμυντική εταιρεία Aselsan και την Turkish Airlines , τον πιθανό αγοραστή των αεροσκαφών Boeing. Το τουρκικό δημόσιο χρέος αυξήθηκε επίσης, με την απόδοση των διετών ομολόγων της λίρας να μειώνεται κατά 14 μονάδες βάσης στο 39,62%, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Ο συντελεστής των δασμών στα τουρκικά προϊόντα ορίστηκε στο 15% από τις ΗΠΑ τον Αύγουστο, χαμηλότερος από πολλούς ομολόγους τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Λιγότερα οικονομικά «καύσιμα», περισσότερες αμυντικές δαπάνες και αβέβαια δάνεια προς την Ουκρανία - Το τριπλό μήνυμα της Κομισιόν
Αν και οι αναπτυξιακές προοπτικές καθίστανται «πιο αδύναμες», η ταυτόχρονη δημοσιονομική βιωσιμότητα και οι επαρκείς αμυντικές δαπάνες θα παραμείνουν κρίσιμο ζήτημα στο μέλλον, ανέφερε ο Ντομπρόφσκις
Τανκ 3
Βρυξέλλες σε συναγερμό: Η Ρωσία δοκιμάζει την ανατολική πτέρυγα – Ασύμμετρο κόστος για τις χώρες πρώτης γραμμής
Οι παραβιάσεις σε Πολωνία και Εσθονία ενεργοποίησαν το Άρθρο 4, με τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ την 1η Οκτωβρίου να συζητά τη στήριξη της ανατολικής πτέρυγας
Μαχητικά αεροσκάφη 4
Η ΕΕ προωθεί το σχέδιο για τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας καθώς αυξάνονται οι ανάγκες χρηματοδότησης της Ουκρανίας
Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι «Tα κράτη μέλη το βλέπουν ως μια πιθανή πορεία προς τα εμπρός και πρέπει να τα προετοιμάσουμε όλα σχετικά γρήγορα»
Σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1
Γερμανία: Η χαλάρωση του φρένου χρέους για την άμυνα επιβάλλει περικοπές στις δαπάνες υγείας – Ωμή σύσταση της Bundesbank
«Aκόμα και χωρίς νέες επιβαρύνσεις, ο προϋπολογισμός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης απαιτεί ήδη σημαντική εξυγίανση από το 2027 και μετά, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του χαλαρού φρένου χρέους», αναφέρει η Bundesbank
O Γερμανός καγκελάριος Μερτς 2
Αύξηση 12,5% στα έσοδα από τον ελληνικό τουρισμό και άνοδος στις αφίξεις – Αισιοδοξία για τον Σεπτέμβριο
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας προκύπτει ότι τα έσοδα από τον τουρισμό στη χώρα μας κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου αυξήθηκαν κατά 12,5%, φτάνοντας τα 12,1 δισ. ευρώ
Όψη της Σαντορίνης από ψηλά
Newsit logo
Newsit logo