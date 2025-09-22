Η Τουρκία καταργεί τους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα ενόψει συνόδου στον Λευκό Οίκο

Στην κατάργηση των «εκδικητικών» απέναντι στον Τραμπ δασμών που είχε επιβάλει σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα προχώρησε η Τουρκία, στο πλαίσιο της διπλωματικής διαμάχης του 2018, ενόψει συνόδου κορυφής στον Λευκό Οίκο, από την οποία αναμένεται να προκύψουν συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Συγκεκριμένα, οι πρόσθετοι δασμοί που είχε επιβάλλει η Τουρκία αφορούσαν μια σειρά αγαθών, από αυτοκίνητα μέχρι ουίσκι, και εισήχθησαν αφότου οι ΗΠΑ επέβαλαν παρόμοιους δασμούς στον τουρκικό χάλυβα και αλουμίνιο, όταν οι δύο χώρες διαφώνησαν λόγω της σύλληψης ενός Αμερικανού πάστορα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η απομάκρυνσή τους αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας τριπλασιασμού του διμερούς εμπορίου στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε το υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας.

Η απόφαση λαμβάνεται ενόψει της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ . Ο Τούρκος ηγέτης επιδιώκει να μετατρέψει τη σύνοδο κορυφής σε σημείο καμπής στις τεταμένες σχέσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, με τις αιωρούμενες συμφωνίες αεροσκαφών με την Boeing Co. και την Lockheed Martin Corp., αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι τουρκικές αγορές ενισχύθηκαν από τις προσδοκίες για σημαντικές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Ο δείκτης Borsa Istanbul 100 άνοιξε με 2,1% άνοδο τη Δευτέρα, ενώ η λίρα σημείωσε μικρή μεταβολή στα 41,3731 ανά δολάριο ΗΠΑ στις 9:56 π.μ. στην Κωνσταντινούπολη. Η άνοδος των μετοχών οφείλεται στην αμυντική εταιρεία Aselsan και την Turkish Airlines , τον πιθανό αγοραστή των αεροσκαφών Boeing. Το τουρκικό δημόσιο χρέος αυξήθηκε επίσης, με την απόδοση των διετών ομολόγων της λίρας να μειώνεται κατά 14 μονάδες βάσης στο 39,62%, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Ο συντελεστής των δασμών στα τουρκικά προϊόντα ορίστηκε στο 15% από τις ΗΠΑ τον Αύγουστο, χαμηλότερος από πολλούς ομολόγους τους.