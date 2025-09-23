Η Τράπεζα της Αγγλίας και ο ΟΟΣΑ προειδοποιούν σοβαρά για τον ασταθή πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τη διατήρηση του υψηλού πληθωρισμού ενδέχεται να συνέβαλαν οι διαρθρωτικές αλλαγές δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας της Αγγλίας, Χιού Πιλ, για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προειδοποίησε ότι η Βρετανία θα υποστεί την ταχύτερη αύξηση των τιμών στην G-7.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας της Αγγλίας, Χιού Πιλ, δήλωσε την Τρίτη (23.9.25) ότι οι εγχώριες πιέσεις στις τιμές υποχωρούν με «αργό ρυθμό» και επεσήμανε την έλλειψη ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας που μπορεί να προκαλεί μια «διαρκή μετατόπιση» στον καθορισμό των μισθών και των τιμών. Ο ΟΟΣΑ προέβλεψε ότι ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι πολύ πιο άκαμπτος από ό,τι είχε προβλέψει στην τελευταία του πρόβλεψη τον Ιούνιο και υψηλότερος από οποιοδήποτε άλλο έθνος της G-7 τα επόμενα χρόνια.

Οι προειδοποιήσεις έρχονται καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας (BOE) αντιμετωπίζει μια νέα αύξηση του πληθωρισμού, η οποία σχεδόν διπλασιάζεται από τον στόχο του 2%, μια αναζωπύρωση που έχει εγείρει αμφιβολίες για το εάν θα μειώσει ξανά τα επιτόκια φέτος.

Η Τράπεζα της Αγγλίας (BOE) έχει σηματοδοτήσει ότι ενδέχεται να επιβραδύνει τον ρυθμό μείωσης του κόστους δανεισμού, που είναι ανά τρίμηνο, λέγοντας ότι χρειάζεται να δει πρόοδο στον πληθωρισμό. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η οποία αναμένεται να χαλαρώσει περαιτέρω την πολιτική της μετά τη μείωση των επιτοκίων την περασμένη εβδομάδα.

Ο Πιλ ο οποίος είναι ένας από τους πιο επιθετικούς παράγοντες καθορισμού επιτοκίων στην Τράπεζα της Αγγλίας — δήλωσε σε εκδήλωση στην Ελβετία ότι οι δείκτες του εγχώρια παραγόμενου πληθωρισμού «μειώνονται και μειώνονται με αρκετά διαρκή τρόπο». Ωστόσο, υποχωρούν «με αρκετά αργό ρυθμό και με ρυθμό που σημαίνει ότι δεν έχουμε ακόμη επαναφέρει τους υποκείμενους ρυθμούς πληθωρισμού σε ευθυγράμμιση με τον στόχο».

Είπε ότι ανησυχεί για τον κίνδυνο «να έχουμε δει κάποιες πιο διαρκείς αλλαγές στη συμπεριφορά καθορισμού μισθών και τιμών στο Ηνωμένο Βασίλειο». Επισήμανε την έλλειψη ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας, επειδή η πτώση των ποσοστών συμμετοχής των εργαζομένων περιορίζει την προσφορά εργασίας.

Επιπτώσεις στον προϋπολογισμό

Η αύξηση των φόρων μισθοδοσίας από την κυβέρνηση των Εργατικών τον Απρίλιο είχε «άμεση επίδραση στον πληθωρισμό», δήλωσε ο Πιλ. Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς καθιστά τη συγκράτηση του πληθωρισμού βασικό μέρος των σχεδίων για τον φθινοπωρινό προϋπολογισμό στις 26 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας της Αγγλίας δήλωσε ότι έχει γίνει κάπως πιο χαλαρός όσον αφορά τον πληθωρισμό, παρά το γεγονός ότι αντιτάχθηκε στις δύο τελευταίες μειώσεις επιτοκίων.

«Έχω υποστηρίξει ότι η ισορροπία των κινδύνων είναι περισσότερο προς την πληθωριστική παρά προς την αποπληθωριστική πλευρά. Νομίζω ότι με την πάροδο του χρόνου και καθώς οι αγορές ανατιμολογούν τα ομόλογα αυτό πιθανώς αλλάζει και προσωπικά αισθάνομαι πιο άνετα τώρα από ό,τι ήμουν πριν από 6-12 μήνες», είπε σε μια συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων στο Συμπόσιο του Pictet Research Institute.

Στις ενδιάμεσες οικονομικές προοπτικές του, ο ΟΟΣΑ αύξησε τις προβλέψεις του για τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες τόσο το 2025 όσο και το 2026 σε 3,5% και 2,7% αντίστοιχα. Σημείωσε τις επίμονα υψηλές προσδοκίες για τον πληθωρισμό μεταξύ των νοικοκυριών και προειδοποίησε επίσης ότι «η αύξηση των μισθών παραμένει πάνω από τα επίπεδα που συνάδουν με τους στόχους για τον πληθωρισμό».

Η έρευνα PMI της S&P Global την Τρίτη έδειξε ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις στις τιμές. Ακόμα και όταν η αύξηση των τιμών των εισροών επιβραδύνθηκε από το υψηλό τριών μηνών του περασμένου μήνα, οι εταιρείες ανέφεραν αύξηση των λογαριασμών ενέργειας και τροφίμων και δήλωσαν ότι οι προμηθευτές μετακυλίουν το υψηλότερο κόστος απασχόλησης.

Ο ιδιωτικός τομέας του Ηνωμένου Βασιλείου αναπτύχθηκε με τον βραδύτερο ρυθμό από τον Μάιο, καθώς οι παγκόσμιοι δασμοί και η ασθενής εγχώρια ζήτηση επηρεάζουν αρνητικά τη δραστηριότητα.