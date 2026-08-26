Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ «σκαρφάλωσε» στο 3,7% τον Ιούλιο

Ο πληθωρισμός, όπως αποτυπώνεται στον συνολικό δείκτη PCE, αυξήθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, ενώ σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο 3,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.

Ο δομικός πληθωρισμός (αφαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας) στις ΗΠΑ παρέμεινε στο 3,3% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, σύμφωνα με τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE),

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και οι δύο μετρήσεις ήταν κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερες από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν στην έρευνα του Dow Jones Newswires, όπως αναφέρουν πληροφορίες του CNBC.

Η Fed παρακολουθεί και τους δύο δείκτες, ωστόσο οι αξιωματούχοι της θεωρούν συνήθως τον δομικό πληθωρισμό καλύτερο μέτρο για την αποτύπωση των πιο μακροπρόθεσμων τάσεων στις τιμές.

Παράλληλα, τα στοιχεία έδειξαν ότι το προσωπικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,4% τον Ιούλιο, ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες ενισχύθηκαν κατά 0,2%. Και οι δύο μετρήσεις ήταν ισχυρότερες από τις εκτιμήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις επιμέρους κατηγορίες, οι τιμές των αγαθών υποχώρησαν κατά 0,1% τον Ιούλιο. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στη μείωση κατά 2,7% των τιμών της βενζίνης και άλλων ενεργειακών προϊόντων, καθώς και στην πτώση κατά 0,9% των τιμών επίπλων και διαρκών οικιακών αγαθών.

Αντίθετα, οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,3%, με τις τιμές των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των ασφαλίσεων να ενισχύονται κατά 1,2%, ενώ το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 0,3%.

Προβληματισμός στη Fed

Η εικόνα του πληθωρισμού εξακολουθεί να δημιουργεί προβληματισμό στη Fed, καθώς ο συνολικός PCE στο 3,7% και ο δομικός PCE στο 3,3% παραμένουν σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του 2% της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας. Την ίδια ώρα, οι μηνιαίες αυξήσεις των τιμών παραμένουν σχετικά περιορισμένες.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της επόμενης συνεδρίασης της Fed στις 15-16 Σεπτεμβρίου, ενώ οι αξιωματούχοι της βρίσκονται αυτή την εβδομάδα στο Wyoming των ΗΠΑ για το ετήσιο συμπόσιο της Fed, όπου τα βλέμματα αναμένεται να μαγνητίσει η ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, την Παρασκευή (28.8.2026). Στο επίκεντρο βρίσκεται η ομιλία του προέδρου της Fed, Kevin Warsh, την Παρασκευή.

Οι αγορές εκτιμούν ότι η αλλαγή επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου έχει 1 στις 3 πιθανότητες, ενώ η μεγαλύτερη πιθανότητα για αύξηση των επιτοκίων τοποθετείται στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, με τις αποδόσεις τόσο των 10ετών όσο και των 30ετών να έχουν φτάσει πρόσφατα στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007, λίγο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Η άνοδος αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι ανησυχίες των επενδυτών για τη δέσμευση της Fed στον στόχο του πληθωρισμού, αλλά και για το χρέος και τα δημοσιονομικά ελλείμματα των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα πρωτοβουλία για την ενίσχυση των επαναγορών κρατικού χρέους από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς αμφισβητούν κατά πόσο η κίνηση αυτή θα έχει ουσιαστική επίδραση στις αποδόσεις των ομολόγων.