ΗΑΕ: Σε τροχιά επανεκκίνησης η οικονομία των Εμιράτων μετά την έξοδο από τον ΟΠΕΚ+

Με στόχο να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αποθέματα υδρογονανθράκων που διαθέτουν τα ΗΑΕ αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+, σε μια κίνηση στρατηγικής, προκειμένου να διαχειριστούν την παγκόσμια κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν, πριν η ενεργειακή μετάβαση αλλάξει οριστικά το παγκόσμιο ενεργειακό μοντέλο.

Το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία προτιμούσε μια πιο προσεκτική διαχείριση της παραγωγής και των τιμών του αργού πετρελαίου την έφερε απέναντι από τα ΗΑΕ και στο παρελθόν, όσο ήταν μέλος του ΟΠΕΚ.

Ο ανταγωνισμός, οι περιορισμοί από τις ποσοστώσεις του ΟΠΕΚ+ και η συγκυρία του πολέμου οδήγησαν στην απόφαση των ΗΑΕ, η οποία επισπεύστηκε απ’ ότι φαίνεται από τον Σουλτάν Αλ Τζάμπερ, επικεφαλής της Abu Dhabi National Oil, ο οποίος εδώ και καιρό εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του για τις ποσοστώσεις του OΠΕΚ+.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες στη Μέση Ανατολή με ΑΕΠ που ξεπερνά τα 621 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ. Η οικονομία υπέστη πλήγμα από τον πόλεμο στο Ιράν καθώς οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν φόβο και μαζική αποχώρηση επισκεπτών και στελεχών επιχειρήσεων για τους οποίες το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι ήταν μαγνήτες για εργασία, διαμονή ή διακοπές.

Ο ρυθμός ανάπτυξης των ΗΑΕ τα δύο τελευταία χρόνια, 2024 και 2025, κινήθηκε μεταξύ 4% και 5%. Για το 2026 οι προβλέψεις του ΔΝΤ κατεβάζουν τον πήχη για το ΑΕΠ κοντά στο 3,1%, από 5% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση, λόγω του πολέμου στο Ιράν που επηρεάζει αναπόφευκτα όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Ας σημειωθεί ότι η παραγωγή πετρελαίου μειώθηκε κατά 35% σε σχέση με τα επίπεδα προ πολέμου, ενώ όπως επισημαίνεται από στοιχεία του ΔΝΤ, βραχυπρόθεσμα θα υπάρχουν απώλειες εσόδων της τάξης των 7 – 9 δισ. δολαρίων λόγω χαμηλότερων εξαγωγών, υψηλότερου κόστους ασφάλειας και λόγω της αναταραχής στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Τα ΗΑΕ βασίζουν την οικονομία τους στην ισχυρή ανάπτυξη του εμπορίου και του real estate και είχαν εκδηλώσει την πρόθεση να προχωρήσουν σε σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Ωστόσο, δεδομένης της αποχώρησής τους από ΟΠΕΚ και ΟΠΕΚ+, δεν έχουν τη δυνατότητα να αποσυνδέσουν την οικονομία τους από το πετρέλαιο, που θωρακίζει στην παρούσα συγκυρία την οικονομία της χώρας.

Μετά από επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων σε νέα παραγωγική δυναμικότητα, τα ΗΑΕ επιδίωκαν να αποσβέσουν τις επενδύσεις τους. Η χώρα ξεπέρασε επανειλημμένα τα όρια παραγωγής που της είχαν επιβληθεί, προκαλώντας ακόμη και δημόσια επίπληξη από τη Σαουδική Αραβία. Το Άμπου Ντάμπι είχε αφήσει κατά καιρούς να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αποχωρήσει από τη συμμαχία, χωρίς όμως να προχωρήσει τελικά σε αυτή την κίνηση.

Αναλυτές και επενδυτές θεωρούν ότι ήδη πριν από τον πόλεμο τα ΗΑΕ παρήγαγαν σχεδόν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΙΕΑ) επίσημα στοιχεία. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η πραγματική παραγωγή ήταν ακόμη μεγαλύτερη.