Καύσιμα: Γκρίνια στις ΗΠΑ για το άλμα 40% της βενζίνης αφότου άρχισε ο πόλεμος στο Ιράν – Πληρώνουν όμως τα μισά από τους Ευρωπαίους

Ράλι καταγράφουν οι τιμές της βενζίνης στα πρατήρια των ΗΠΑ φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο αφότου άρχισε ο πόλεμος εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, χωρίς να διαφαίνεται ακόμη καμιά πιθανότητα συμφωνίας ειρήνης για να τερματιστεί, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε χθες Τρίτη (28.4.2026) ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός American Automobile Association (AAA).

Οι Αμερικανοί πλήρωναν χθες τη βενζίνη 4,18 δολάρια το γαλόνι (3,785 λίτρα) στα πρατήρια καυσίμων των ΗΠΑ που είχαν να προσφέρουν τέτοιες τιμές από το ξέσπασμα του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Πριν αρχίσει ο πόλεμος στο Ιράν, η μέση τιμή της βενζίνης ήταν 2,98 δολάρια το γαλόνι. Έκτοτε αυξήθηκε κατά περίπου 40%.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται εν μέρει στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και στην διαταραχή που έχει προκαλέσει στο παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και αερίου.

Αν και οι εξαγωγές των πετρελαιοπαραγωγικών βασιλείων του Κόλπου έχουν προορισμό κατά κύριο λόγο χώρες της ανατολικής Ασίας, ιδίως την Κίνα και την Ιαπωνία, οι τιμές βασικών αγαθών αυξάνονται παγκοσμίως και πλήττουν ιδίως τους οδηγούς αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο.

Σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους πάντως, οι Αμερικανοί συνεχίζουν να πληρώνουν συγκριτικά χαμηλό κόστος για την αγορά καυσίμων.

Αν μετατραπεί σε λίτρα και ευρώ, η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ αντιστοιχεί σε περίπου 0,94 ευρώ ανά λίτρο, την ώρα που στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι τιμές των καυσίμων έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Ανάμεσά τους είναι και η Ελλάδα, αν και δεν είναι η ακριβότερη χώρα.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιβάλλει χαμηλότερους φόρους και δασμούς στα καύσιμα, ενώ καλύπτει μέρος των αναγκών της χάρη στην εγχώρια παραγωγή πετρελαίου και υποπροϊόντων του.

Ας σημειωθεί ότι η αύξηση των τιμών είναι ένα «καυτό» θέμα για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς προεκλογικά δεσμευόταν πως θα μείωνε τις τιμές των καυσίμων στο μισό. Με περίπου έξι μήνες να απομένουν πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου για την ανανέωση της σύνθεσης του Κογκρέσου στο μέσο της προεδρικής θητείας, η υλοποίηση αυτής της υπόσχεσης φαντάζει ανέφικτη.