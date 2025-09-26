Διεθνή

Ιαπωνία – ΗΠΑ: Επενδυτικό πακέτο 550 δισ. δολαρίων έως το 2029

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι επενδύσεις θα επικεντρωθούν σε στρατηγικούς τομείς, όπως τα μικροκυκλώματα, τα μέταλλα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, η ενέργεια και η ναυπήγηση πλοίων
Japanese and American flag pair on desk over defocused background. Horizontal composition with copy space and selective focus
iStock

Τη σύσταση νέου επενδυτικού εργαλείου σε κρατική αναπτυξιακή τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα (26.9.2025) το υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας, με στόχο την υποστήριξη επενδυτικού πακέτου ύψους 550 δισ. δολαρίων που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της δασμολογικής συμφωνίας μεταξύ Ιαπωνίας και ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ υπέγραψαν φέτος ένα μνημόνιο κατανόησης που καθορίζει τις λεπτομέρειες του επενδυτικού πακέτου. Η συμφωνία προβλέπει ότι οι επενδύσεις θα επικεντρωθούν σε στρατηγικούς τομείς, όπως τα μικροκυκλώματα, τα μέταλλα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, η ενέργεια και η ναυπήγηση πλοίων. Το πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί σταδιακά έως τον Ιανουάριο του 2029, χρονικό σημείο που συμπίπτει με τη λήξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Η Ιαπωνία θα διαθέσει μετοχικό κεφάλαιο, δάνεια και εγγυήσεις, μέσω της κρατικής Τράπεζας Διεθνούς Συνεργασίας (JBIC) και του οργανισμού NEXI, για να στηρίξει ιαπωνικές εταιρείες που επεκτείνονται στο εξωτερικό. Το νέο αυτό επενδυτικό εργαλείο θα επικεντρωθεί σε τομείς κρίσιμους για την οικονομική ασφάλεια της χώρας, όπως η τεχνολογία, η ενέργεια και τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Παράλληλα, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι άλλαξε τους κανόνες που περιορίζουν τις επενδύσεις της JBIC στις ανεπτυγμένες χώρες. Έτσι, η τράπεζα θα μπορεί πλέον να επενδύει πιο εύκολα σε τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η φαρμακοβιομηχανία, όχι μόνο σε αναδυόμενες αλλά και σε πιο ώριμες αγορές

