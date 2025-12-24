Ιαπωνία – ΗΠΑ: Επιτάχυνση επένδυσης 550 δισ. δολαρίων στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας

Σχεδιάζεται η επιτάχυνση μιας πρωτοβουλίας που προβλέπει επενδύσεις ύψους 550 δισ. δολαρίων από την Ιαπωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρωτοβουλία αυτή είχε συμφωνηθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εμπορικής συμφωνίας για τη μείωση των δασμών που είχαν επιβληθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι υπουργοί της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ συμφώνησαν να επισπεύσουν τις προετοιμασίες, ώστε το πρώτο έργο της Πρωτοβουλίας Στρατηγικών Επενδύσεων να ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατό», σύμφωνα με σημερινή (24.12.2025) ανακοίνωση του ιαπωνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Η διαβούλευση για το πρώτο έργο πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης και διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Σε αυτήν συμμετείχαν ο Ιάπωνας υπουργός Εμπορίου Ριοσέι Ακαζάουα , καθώς και οι Αμερικανοί υπουργοί Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και Ενέργειας Κρις Ράιτ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η πρώτη συνάντηση για την πρωτοβουλία είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, σηματοδοτώντας την έναρξη της επίσημης διαδικασίας επιλογής των επενδυτικών έργων.

Μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την επιτροπή διαβούλευσης, αυτή θα υποβάλει τις απόψεις της σε μια επιτροπή επενδύσεων με επικεφαλής τον Λούτνικ. Το τελικό πράσινο φως για τις επενδύσεις θα δοθεί από τον Τραμπ, βάσει των συστάσεων της εν λόγω επιτροπής.

Η Ιαπωνία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την επιστροφή υψηλότερων δασμών εάν δεν χρηματοδοτήσει ένα έργο εντός 45 ημερών από τις αποφάσεις του Τραμπ. Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ απείλησε να αυξήσει τους δασμούς στα ιαπωνικά προϊόντα στο 25% και στη συνέχεια μείωσε τους δασμούς στο 15% για τα περισσότερα αγαθά, αφού η Ιαπωνία συμφώνησε να ενισχύσει τις επενδύσεις στις ΗΠΑ μέσω του μηχανισμού των 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων.