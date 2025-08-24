ΗΠΑ: Ανησυχίες για νέα κακά μαντάτα για τον πληθωρισμό – Πιέσεις για τη διατήρηση των υψηλών επιτοκίων της Fed

Άνοδο σημείωσε τον περασμένο μήνα ένας βασικός δείκτης πληθωρισμού στις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας την πρόκληση που αντιμετωπίζουν ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζέρομ Πάουελ και οι συνεργάτες του στο να εξισορροπήσουν την αύξηση των τιμών και τους αυξανόμενους κινδύνους.

Μια έκθεση που θα δημοσιευθεί την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 προβλέπεται να δείξει ότι ο δείκτης τιμών των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας — ο προτιμώμενος δείκτης της Fed για τον υποκείμενο πληθωρισμό στις ΗΠΑ — αυξήθηκε κατά 2,9% τον Ιούλιο σε σχέση με πέρυσι. Αυτό θα ήταν ο ταχύτερος ετήσιος ρυθμός σε πέντε μήνες. Σε μηνιαία βάση, ο λεγόμενος βασικός δείκτης αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,3% για δεύτερο μήνα.

Μιλώντας την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025 στην ετήσια διάσκεψη της Fed στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ, ο Πάουελ δήλωσε ότι υπάρχει πλέον μεγαλύτερος κίνδυνος να κλονιστεί η αγορά εργασίας, αν και οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό παραμένουν. Και ενώ είπε ότι οι επιπτώσεις των υψηλότερων δασμών στις τιμές είναι «πλέον σαφώς ορατές», είναι επίσης λογικό να αναμένεται ότι ο αντίκτυπος θα είναι βραχύβιος.

Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν τις δηλώσεις των αξιωματούχων της Fed σε δημόσιες εκδηλώσεις την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να εκτιμήσουν την προθυμία τους για μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Ο κυβερνήτης Christopher Waller και οι πρόεδροι των περιφερειακών τραπεζών της Fed John Williams, Lorie Logan και Tom Barkin έχουν προγραμματίσει να μιλήσουν.

Μαζί με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουλίου 2025, η έκθεση της Παρασκευής αναμένεται να δείξει τη μεγαλύτερη αύξηση στις δαπάνες των νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες από τον Μάρτιο. Οι οικονομολόγοι θα εξετάσουν επίσης τα στοιχεία για τα προσωπικά εισοδήματα, προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα των καταναλωτών να συνεχίσουν τις δαπάνες τους — ένας βασικός μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης.

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, οι ΗΠΑ θα δημοσιεύσουν τα αναθεωρημένα στοιχεία για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του δεύτερου τριμήνου. Η έκθεση για το ΑΕΠ προβλέπεται να δείξει ότι η προσωπική κατανάλωση ανέκαμψε σε μέτριο ρυθμό μετά από μια αργή αρχή το 2025.

Πιο βόρεια, τα στοιχεία για το ΑΕΠ του Καναδά για το δεύτερο τρίμηνο που θα δημοσιευθούν την Παρασκευή ενδέχεται να δείξουν τις αρνητικές επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ — ακριβώς τη στιγμή που η Οτάβα τείνει χείρα φιλίας στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η Bloomberg Economics προβλέπει πτώση της παραγωγής εν μέσω επιδείνωσης του εμπορικού ισοζυγίου και αποθεματοποίησης. Η μέση εκτίμηση είναι για πτώση 0,7%.

Αλλού, η Ινδία θα δημοσιεύσει επίσης το ΑΕΠ για το δεύτερο τρίμηνο, η Νότια Κορέα και οι Φιλιππίνες θα καθορίσουν τα επιτόκια, ενώ η έκθεση Ifo της Γερμανίας θα δώσει ενδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις στην μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης ανταποκρίνονται στις εμπορικές αναταραχές.