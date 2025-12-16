ΗΠΑ: Αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας κατά 64.000 μετά την πτώση του Οκτωβρίου – Αυξήθηκε και η ανεργία

Υποτονική παρέμεινε η αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο ενώ παράλληλα το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε υψηλό τετραετίας, υποδεικνύοντας μια συνεχιζόμενη επιβράδυνση στην αγορά εργασίας μετά από έναν αδύναμο Οκτώβριο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκαν σήμερα (16.12.2025), οι θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 64.000 τον Νοέμβριο, μετά από μείωση 105.000 τον Οκτώβριο. Το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ ήταν 4,6% τον περασμένο μήνα, από 4,4% τον Σεπτέμβριο. Η BLS αναγκάστηκε να μην δημοσιεύσει το ποσοστό ανεργίας του Οκτωβρίου, επειδή δεν μπόρεσε να συλλέξει αναδρομικά αυτά τα στοιχεία μετά το κλείσιμο της κυβέρνησης, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η μείωση των θέσεων εργασίας τον Οκτώβριο, η οποία ήταν η μεγαλύτερη από το τέλος του 2020, οφειλόταν σε μια συρρίκνωση 162.000 εργαζομένων στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, καθώς οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αναβολής παραίτησης της κυβέρνησης Τραμπ απέσυραν επίσημα τις μισθοδοσίες τους.

Η αύξηση των θέσεων εργασίας τον Νοέμβριο, μετά την υποχώρηση του Οκτωβρίου, επιδεινώνει την αστάθεια που παρατηρήθηκε στην αγορά εργασίας τους τελευταίους μήνες. Το ποσοστό ανεργίας, ωστόσο, συνέχισε την ανοδική του πορεία, καθώς αυξήθηκαν οι ανακοινώσεις απολύσεων και πολλοί άνεργοι Αμερικανοί δυσκολεύτηκαν να βρουν νέες θέσεις εργασίας. Ενώ τα στοιχεία συνοδεύονται από επιφυλάξεις, η έκθεση θα βοηθήσει στη διαμόρφωση των προσδοκιών των επενδυτών για την πορεία των επιτοκίων το επόμενο έτος.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) μείωσε τα επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση την περασμένη εβδομάδα, για να υποστηρίξει αυτό που ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ χαρακτήρισε μια «σταδιακή ψύξη» της αγοράς εργασίας με «σημαντικούς» καθοδικούς κινδύνους. Ωστόσο, η απόφαση και το συνοδευτικό υλικό προβλέψεων έδειξαν σημαντικές διαιρέσεις μεταξύ των αξιωματούχων όχι μόνο για τη συνεδρίαση της περασμένης εβδομάδας αλλά και για την πολιτική που ακολουθεί. Η μέση πρόβλεψη από τους αξιωματούχους έδειχνε μία μείωση επιτοκίων το 2026, ενώ οι traders υπολογίζουν σε δύο.

Μετά την έκθεση, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών υποχώρησαν και οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου μειώθηκαν. Το δολάριο παρέμεινε ασθενέστερο.

Η αύξηση στις θέσεις εργασίας τον Νοέμβριο οφείλεται στην υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική πρόνοια, καθώς και στις κατασκευές. Οι θέσεις στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 69.000 τον Νοέμβριο, μετά την προσθήκη 52.000 θέσεων εργασίας τον προηγούμενο μήνα. Η απασχόληση μειώθηκε στις μεταφορές και την αποθήκευση, καθώς και στην αναψυχή και τη φιλοξενία.

Η BLS ακύρωσε την έκθεση για την απασχόληση του Οκτωβρίου και συνδύασε τις θέσεις εργασίας του ίδιου μήνα με την ανακοίνωση του Νοεμβρίου λόγω του ρεκόρ παρατεταμένου lockdown της κυβέρνησης. Ενώ δεν μπόρεσε να διεξάγει την έρευνα νοικοκυριών αναδρομικά για να υπολογίσει το ποσοστό ανεργίας για τον Οκτώβριο, ο αριθμός των θέσεων εργασίας προέρχεται από ξεχωριστή έρευνα επιχειρήσεων που πολλές εταιρείες αναφέρουν ανεξάρτητα στο διαδίκτυο.