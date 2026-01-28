ΗΠΑ: Αυξήθηκαν τα επιτόκια στεγαστικών δανείων για πρώτη φορά σε τέσσερις εβδομάδες

Αύξηση σημείωσαν για πρώτη φορά σε τέσσερις εβδομάδες τα επιτόκια στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ, ανακόπτοντας την άνοδο δραστηριότητας της αγοράς και αναχρηματοδότησης κατοικιών στις αρχές του έτους.

Συγκεκριμένα, το συμβατικό επιτόκιο για ένα 30ετές στεγαστικό δάνειο στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 6,24% την εβδομάδα που έληξε στις 23 Ιανουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Τραπεζιτών Στεγαστικών Δανείων που δημοσιεύθηκαν σήμερα (28.1.2026). Την προηγούμενη εβδομάδα, το κόστος χρηματοδότησης κατοικίας υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης αιτήσεων στεγαστικών δανείων του ομίλου για αγορές κατοικίας μειώθηκε κατά 0,4% την περασμένη εβδομάδα από το υψηλό τριετίας. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μειώθηκαν κατά 15,7%, καταγράφοντας την πρώτη πτώση φέτος.

Η μείωση της δραστηριότητας υποδηλώνει ότι οι πιθανοί αγοραστές κατοικιών παραμένουν ευαίσθητοι στις μεταβολές των επιτοκίων στεγαστικών δανείων, καθώς παραμένει πρόκληση η προσιτή στέγη. Το κόστος χρηματοδότησης κατοικιών συνδέεται με τις κινήσεις στην αγορά ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου και η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα εν μέσω της πτώσης των ιαπωνικών ομολόγων και γεωπολιτικών ανησυχιών.

Η έρευνα MBA, η οποία διεξάγεται εβδομαδιαίως από το 1990, χρησιμοποιεί απαντήσεις από τραπεζίτες στεγαστικών δανείων, εμπορικές τράπεζες και οργανισμούς μεταχειρισμένων δανείων. Τα δεδομένα καλύπτουν περισσότερο από το 75% όλων των αιτήσεων λιανικής για στεγαστικά δάνεια στις ΗΠΑ.