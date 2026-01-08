ΗΠΑ – Chevron: Στο τραπέζι η επέκταση της άδειας για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Σε συζητήσεις για την πιθανή επέκταση της ειδικής άδειας λειτουργίας της αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας Chevron στη Βενεζουέλα βρίσκεται η κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να εμπλέξει αμερικανικές εταιρείες στην ανοικοδόμηση του παρακμάζοντος πετρελαϊκού τομέα της χώρας.

Συγκεκριμένα, η Chevron παράγει και εξάγει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα βάσει ειδικής άδειας που της επιτρέπει να εξαιρείται από τις αμερικανικές κυρώσεις. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι συνεχίζει «να λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς».

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι συνομιλίες πραγματοποιούνται ενώ ο Τραμπ ετοιμάζεται να συναντηθεί την Παρασκευή (9.1.26) στον Λευκό Οίκο με στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου, λίγες μόλις ημέρες μετά τη σύλληψη στις ΗΠΑ του ισχυρού άνδρα της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, ωστόσο η διατήρηση της σημερινής παραγωγής θα απαιτούσε επενδύσεις ύψους 53 δισ. δολαρίων μέσα στα επόμενα 15 χρόνια, σύμφωνα με τη Rystad Energy. Σήμερα, η χώρα παράγει περίπου 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως, έναντι σχεδόν 4 εκατ. βαρελιών το 1974, μετά από δεκαετίες διαφθοράς, υποεπενδύσεων, πυρκαγιών και κλοπών που έχουν οδηγήσει σε σοβαρή κατάρρευση των πετρελαϊκών υποδομών.