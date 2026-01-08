Συμβαίνει τώρα:
ΗΠΑ – Chevron: Στο τραπέζι η επέκταση της άδειας για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Την Παρασκευή (9.1.26) ο Τραμπ θα συναντηθεί με στελέχη της Chevron στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν για την επέκταση της ειδικής άδειας στην Βενεζουέλα, που της επιτρέπει να εξαιρείται από τις αμερικανικές κυρώσεις
Houston, TX, USA - Apr 16, 2025: Exterior view of Chevron Corporation's global headquarters in Houston, Texas. Chevron Corporation is an American multinational energy corporation
iStock

Σε συζητήσεις για την πιθανή επέκταση της ειδικής άδειας λειτουργίας της αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας Chevron στη Βενεζουέλα βρίσκεται η κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να εμπλέξει αμερικανικές εταιρείες στην ανοικοδόμηση του παρακμάζοντος πετρελαϊκού τομέα της χώρας.

Συγκεκριμένα, η Chevron παράγει και εξάγει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα βάσει ειδικής άδειας που της επιτρέπει να εξαιρείται από τις αμερικανικές κυρώσεις. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι συνεχίζει «να λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς».

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι συνομιλίες πραγματοποιούνται ενώ ο Τραμπ ετοιμάζεται να συναντηθεί την Παρασκευή (9.1.26) στον Λευκό Οίκο με στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου, λίγες μόλις ημέρες μετά τη σύλληψη στις ΗΠΑ του ισχυρού άνδρα της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, ωστόσο η διατήρηση της σημερινής παραγωγής θα απαιτούσε επενδύσεις ύψους 53 δισ. δολαρίων μέσα στα επόμενα 15 χρόνια, σύμφωνα με τη Rystad Energy. Σήμερα, η χώρα παράγει περίπου 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως, έναντι σχεδόν 4 εκατ. βαρελιών το 1974, μετά από δεκαετίες διαφθοράς, υποεπενδύσεων, πυρκαγιών και κλοπών που έχουν οδηγήσει σε σοβαρή κατάρρευση των πετρελαϊκών υποδομών.

