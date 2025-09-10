Συμβαίνει τώρα:
ΗΠΑ-ΕΕ: Η Exxon ζητά σταθερές συμφωνίες προμήθειας φυσικού αερίου

Τον Ιούλιο η ΕΕ δεσμεύθηκε να αγοράσει μέχρι το 2028 αμερικανική ενέργεια αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο μιας εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον
Σημαίες των ΗΠΑ και της ΕΕ
Φωτογραφία: iStock

Την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για συμβόλαια διαρκείας πολλών δεκαετιών για αγορές αερίου από τις ΗΠΑ αναμένει η ExxonMobil στο πλαίσιο της δέσμευσής της να αγοράσει αμερικανική ενέργεια αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρουν σήμερα (10.9.25) οι Financial Times.

Πιο συγκεκριμένα, τον Ιούλιο η ΕΕ δεσμεύθηκε να αγοράσει μέχρι το 2028 αμερικανική ενέργεια αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο μιας εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον.

Ο Πίτερ Κλαρκ, ανώτερος αντιπρόεδρος της επιχείρησης υγροποιημένου φυσικού αερίου της Exxon, δήλωσε στους FT πως η επεκτεινόμενη υποδομή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρώπης καθιστά «εύλογη» τη δέσμευσή της σε μακροπρόθεσμες προμήθειες, επισημαίνοντας ότι η Exxon πουλάει περίπου το 80% του LNG της βάσει τέτοιων συμβολαίων.

Η Ευρώπη είναι τώρα «η πιο σημαντική αγορά» για τις αμερικανικές εξαγωγές LNG και το επόμενο βήμα θα είναι «να σκεφτεί (σ.σ.: η ευρωπαϊκή ήπειρος) πώς θα υποστηρίξει τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια», φέρεται να δήλωσε ο Κλαρκ, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα.

Το 2024 οι ΗΠΑ εξασφάλισαν το 50% των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου της ΕΕ, καθώς και το 17% των εισαγωγών πετρελαίου και το 35% των εισαγωγών άνθρακα, σύμφωνα με τη Eurostat. Οποιαδήποτε επέκταση του εμπορίου της ενέργειας είναι πιθανό να επικεντρωθεί στο LNG, καθώς οι ΗΠΑ είναι η κορυφαία παγκοσμίως χώρα που εξάγει αυτό το καύσιμο.

«Είδαμε στα δεδομένα μια πολύ μεγάλη αύξηση στις εισαγωγές LNG στην Ευρώπη από τη μια χρονιά στην άλλη, είναι περίπου 20 τοις εκατό», δήλωσε ο Κλαρκ στους FT, προσθέτοντας ότι 55% των εισαγωγών έγινε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

