ΗΠΑ – Ινδονησία: Κλείδωσε η συμφωνία για τους τελωνειακούς δασμούς

Ο ΥΠΟΙΚ της Ινδονησίας ανακοίνωσε πως οι δυο κυβερνήσεις κατέληξαν στις λεπτομέρειες διμερούς συμφωνίας έπειτα από συνάντησή του στην Ουάσιγκτον με τον αμερικανό αντιπρόσωπο για το εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ
Τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για τους τελωνειακούς δασμούς οριστικοποίησε η κυβέρνηση της Ινδονησίας με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ινδονήσιου υπουργού Οικονομίας, ο οποίος προανήγγειλε την οριστική υπογραφή της στα τέλη Ιανουαρίου.

Αναλυτικότερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ μείωσε αρκετά τους «ανταποδοτικούς» τελωνειακούς δασμούς που επιβάλλει στην Ινδονησία, τη μεγαλύτερη οικονομία της νοτιοανατολικής Ασίας, από το 32% στο 19% τον Ιούλιο, ωστόσο έκτοτε οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν.

Ο υπουργός Οικονομίας της Ινδονησίας Εγερλάγκα Χαρτάρτο, ανακοίνωσε πως οι δυο κυβερνήσεις κατέληξαν στις λεπτομέρειες διμερούς συμφωνίας έπειτα από συνάντησή του στην Ουάσιγκτον με τον αμερικανό αντιπρόσωπο για το εμπόριο (USTR) Τζέιμισον Γκριρ.

«Όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται στο κείμενο της συμφωνίας για τους «ανταποδοτικούς» δασμούς εγκρίθηκαν από τα δυο μέρη, τόσο τα κυριότερα ζητήματα όσο και τα τεχνικά ζητήματα», ανέφερε χθες (23.12.2025) ο Εγερλάγκα Χαρτάρτο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στην Ουάσιγκτον.

Ανάμεσα στα κυριότερα εμπόδια που ξεπεράστηκαν στις διαπραγματεύσεις ήταν η εξασφάλιση «ισορροπίας» όσον αφορά την αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές των δυο πλευρών, σημείωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον συμφώνησε να εξαιρεθούν ινδονησιακά προϊόντα – κλειδιά, ιδιαίτερα το φοινικέλαιο, ο καφές και το τσάι. Σε αντάλλαγμα η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσβλέπει στην απόκτηση πρόσβασης σε «ορυκτά στρατηγικής σημασίας της Ινδονησίας», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο συμφωνίας – πλαισίου που αναγγέλθηκε τον Ιούλιο, η Τζακάρτα υποσχέθηκε πως θα επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια για να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας, αγροτικών προϊόντων και αεροσκαφών από τις ΗΠΑ.

Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν τον Ιανουάριο προκειμένου να διευθετηθούν νομικά ζητήματα προτού οι πρόεδροι Πραμπόβο Σουμπιάντο και Ντόναλντ Τραμπ υπογράψουν το οριστικό κείμενο της συμφωνίας, κάτι που αναμένεται να γίνει πριν από τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με δεδομένα της αμερικανικής κυβέρνησης, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ έναντι της Ινδονησίας ανερχόταν σε 17,9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, καταγράφοντας αύξηση 5,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

