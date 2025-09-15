Διεθνή

ΗΠΑ και Βρετανία θα ανακοινώσουν συμφωνίες άνω των 10 δισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ στο Λονδίνο

Η εμπορική συμφωνία που θα υπογράψουν οι δύο κυβερνήσεις βασίζεται σε τρεις πυλώνες
Ντόναλντ Τραμπ και Κιρ Στάρμερ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ / Ukrainian Presidential Press Service / Handout via REUTERS

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία σχεδιάζουν να ανακοινώσουν οικονομικές συμφωνίες ύψους άνω των 10 δισ. δολαρίων στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Λονδίνο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα (15.9.2025) ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας αναμένεται να υπογράψουν μια εμπορική συμφωνία με τρεις πυλώνες: μια νέα συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας για την ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα των δύο χωρών, αμοιβαία συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας, ανέφεραν οι αξιωματούχοι και μεταδίδει το Reuters.

Αρκετοί ηγέτες του τεχνολογικού κλάδου των ΗΠΑ αναμένεται να παρευρεθούν στην επίσημη επίσκεψη, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Ο Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ θα φτάσουν αργά το βράδυ της Τρίτης (16.9.2025) για συνομιλίες με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα την Τετάρτη (17.9.2025) στο Κάστρο του Γουίντσορ και για επίσημο δείπνο το βράδυ. Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον βρετανό πρωθυπουργό Κίρ Σταρμερ την Πέμπτη (18.9.2025) και σχεδιάζουν να δώσουν κοινή συνέντευξη Τύπου. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη το βράδυ.

Ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που προσκαλείται σε δύο επίσημα δείπνα από τους Βρετανούς. Το πρώτο ήταν το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ περιέγραψαν τις συμφωνίες που θα υπογραφούν και οι οποίες θα έχουν βαρύ αντίκτυπο στην οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο μακροχρόνιων συμμάχων, με αναμενόμενες συμφωνίες αξίας τουλάχιστον 10 δισ. δολαρίων.

