ΗΠΑ: Κυρώσεις σε Ιράν και Βενεζουέλα για εμπόριο όπλων

Νέες κυρώσεις σε άτομα και εταιρείες με έδρα το Ιράν και τη Βενεζουέλα ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, στο πλαίσιο της στρατηγικής πίεσης για φερόμενες δραστηριότητες εμπορίου όπλων και διακίνησης ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ όρισαν δύο Ιρανούς πολίτες, Mostafa Rostami Sani και Reza Zarepour Taraghi, καθώς και την εταιρεία Pardisan Rezvan Shargh International Private Joint Stock Company, για φερόμενες προσπάθειες προμήθειας χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε βαλλιστικούς πυραύλους και άλλα όπλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί το Ιράν και τη Βενεζουέλα υπόλογες για την επιθετική και απερίσκεπτη διάδοση θανατηφόρων όπλων σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Τζον Κ. Χάρλεϊ, υφυπουργός των ΗΠΑ για την τρομοκρατία και τις οικονομικές πληροφορίες. «Θα συνεχίσουμε να στερούμε από όσους υποστηρίζουν το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα του Ιράν την πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ», συνέχισε σύμφωνα με το Bloomberg.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην εκστρατεία πίεσης του Προέδρου Τραμπ κατά του καθεστώτος Μαδούρο για φερόμενες επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών. Οι ΗΠΑ έχουν εφαρμόσει αποκλεισμούς πετρελαιοφόρων και έχουν στοχεύσει σκάφη που θεωρούνται μέρος των επιχειρήσεων διακίνησης, ενώ πρόσφατα πλήγηκε και μια εγκατάσταση στη Βενεζουέλα που χρησιμοποιείται ως αποβάθρα φόρτωσης. Οι αμερικανικές αρχές συνδέουν τις επιθέσεις με εγκληματικές οργανώσεις όπως η Tren de Aragua, χωρίς να έχουν αναφερθεί θύματα.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε τη Δευτέρα (29.12.25) ότι οι ΗΠΑ έπληξαν επίσης μια εγκατάσταση εντός της Βενεζουέλας, στοχεύοντας αποβάθρες φόρτωσης που χρησιμοποιούνται από σκάφη που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά, σε μια σημαντική κλιμάκωση της στρατιωτικής εκστρατείας. Ο Τραμπ απειλεί εδώ και καιρό να επεκτείνει τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις της Βενεζουέλας στην ξηρά.