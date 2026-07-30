ΗΠΑ: Οριακή υποχώρηση του πληθωρισμού τον Ιούνιο – Στο 1,5% η ανάπτυξη

Η οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ επιβραδύνθηκε το δεύτερο τρίμηνο, αν και η ανάκαμψη των καταναλωτικών δαπανών και οι σταθερές επιχειρηματικές επενδύσεις σηματοδότησαν υποκείμενη δυναμική.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), προσαρμοσμένο για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, αυξήθηκε κατά 1,5% το β’ τρίμηνο σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε σήμερα (30.7.2026) το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου. Αυτό σηματοδότησε επιβράδυνση σε σχέση με την αρχή του έτους, εν μέρει λόγω της απότομης αύξησης των εισαγωγών. Οι οικονομικοί δείκτες του Ιουνίου, οι οποίοι έδειξαν ήπια συρρίκνωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και σταθεροποίηση των αποθεμάτων στο λιανεμπόριο. Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν αρκετούς οικονομολόγους να αναθεωρήσουν προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη, μειώνοντάς τες έως και κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες, στο 1,5%.

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Οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αποτελούν περίπου τα 2/3 της οικονομικής δραστηριότητας, αυξήθηκαν με ρυθμό 3,2%, υψηλότερο από το αναμενόμενο. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις συνέχισαν να σημειώνουν άνθηση εν μέσω της έντονης τάσης για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Δείκτης Δαπανών Ατομικής Κατανάλωσης (PCE) στις ΗΠΑ υποχώρησε ελαφρά τον Ιούνιο, χάρη στη μείωση του κόστους της ενέργειας. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Εμπορίου, ο PCE, στον οποίο βασίζει η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) τη νομισματική πολιτική της, υποχώρησε κατά 0,1%. Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7%, όπως προέβλεπαν οι εκτιμήσεις των οικονομολόγων.