ΗΠΑ: Πληρώνουν πάνω από 40 δισ. δολάρια επιπλέον για τα καύσιμα λόγω του πολέμου

Περίπου 41,5 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον σε καύσιμα έχουν ξοδέψει οι Αμερικανοί από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, ποσό που αντιστοιχεί σε 316 δολάρια ανά νοικοκυριό στις ΗΠΑ.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει πλήξει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τις ΗΠΑ, καθώς οι καταναλωτές έχουν ξοδέψει το συγκεκριμένο ποσό για επιπλέον καύσιμα, λόγω της πολύ μεγάλης ανόδου που έχουν σημειώσει οι τιμές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σχετική έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη Σχολή Διεθνών και Δημοσίων Υποθέσεων Watson του Πανεπιστημίου Brown και δημοσιεύθηκε στους Financial Times εκτιμά πως το ποσό των 41,4 δισ. δολαρίων (έως τις 17.5.2026) ξεπερνά τα κόστη επισκευής του δικτύου γεφυρών των ΗΠΑ ή της αναδιαμόρφωσης του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί κατά 51%, φτάνοντας τα 4,51 δολάρια ανά γαλόνι την Κυριακή. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των χωρών της G7. Το πετρέλαιο κίνησης εκτινάχθηκε κατά 54%, φτάνοντας τα 5,65 δολάρια ανά γαλόνι, κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ

Οι υψηλότερες τιμές στα καύσιμα δεν έχουν επιβαρύνει μόνο τους οδηγούς, αλλά έχουν αυξήσει το κόστος σε πληθώρα αγαθών και υπηρεσιών, από τα τρόφιμα μέχρι τα αεροπορικά εισιτήρια, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος μεταφέρεται και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έκθεση του πανεπιστημίου δημοσιεύεται λίγο πριν την έναρξη της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου, κατά την οποία αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση για καύσιμα.