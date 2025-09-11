ΗΠΑ: Ρεκόρ τετραετίας στις νέες αιτήσεις για τα επιδόματα ανεργίας

Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, υποδεικνύοντας ότι η δραστηριότητα απολύσεων ενδέχεται να αυξάνεται εν μέσω μιας απότομης επιβράδυνσης στις προσλήψεις.

Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 27.000 στις 263.000 την εβδομάδα που έληξε στις 6 Σεπτεμβρίου, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2021, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη (11.9.25). Η μέση πρόβλεψη σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων έκανε λόγο για 235.000 αιτήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα στοιχεία της Πέμπτης έρχονται σε συνέχεια μιας μηνιαίας έκθεσης για την απασχόληση, που δημοσιεύθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, η οποία έδειξε ότι οι ΗΠΑ πρόσθεσαν μόλις 22.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, παρατείνοντας την απότομη επιβράδυνση στην αύξηση της απασχόλησης που παρατηρήθηκε τους τελευταίους μήνες. Η αβεβαιότητα γύρω από τις οικονομικές πολιτικές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει τους εργοδότες πιο διστακτικούς να προσλάβουν προσωπικό το 2025.

Οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μπορεί να παρουσιάζουν μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια των αργιών, και τα στοιχεία αυτής της εβδομάδας περιελάμβαναν το Σαββατοκύριακο της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων των νέων αιτήσεων επιδόματος ανεργίας, μια μέτρηση που βοηθά στην εξομάλυνση της μεταβλητότητας, αυξήθηκε στις 240.500, ο υψηλότερος αριθμός από τον Ιούνιο.

Οι αριθμοί ενισχύθηκαν επίσης από μια τεράστια αύξηση στο Τέξας, το οποίο ανέφερε αύξηση 15.304 αιτήσεων πριν από την προσαρμογή για εποχικούς παράγοντες. Το Μίσιγκαν σημείωσε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση, 2.980, ενώ η πλειονότητα των πολιτειών κατέγραψε μειώσεις.

Εν τω μεταξύ, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, που αποτελούν δείκτη του αριθμού των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα, παρέμειναν αμετάβλητες στα 1,94 εκατομμύρια την εβδομάδα που έληξε στις 30 Αυγούστου.

Τα στοιχεία της Πέμπτης σηματοδοτούν την τελική εκτίμηση της κατάστασης της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ ενόψει της συνεδρίασης πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στις 16-17 Σεπτεμβρίου. Η κεντρική τράπεζα αναμένεται ευρέως να επαναλάβει τις μειώσεις των επιτοκίων εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την απασχόληση, αφού διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα μέχρι στιγμής φέτος για να προστατευτεί από τον πληθωριστικό κίνδυνο.