ΗΠΑ: Σε ρεκόρ από τις αρχές του 2023 οι εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών

Μεγαλύτερη από το αναμενόμενο αύξηση καταγράφηκε τον Νοέμβριο στις εκκρεμείς πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών στις ΗΠΑ, καθώς ώθηση στη ζήτηση δόθηκε από την ήπια βελτίωση στις τιμές και στα επιτόκια στεγαστικών δανείων.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης υπογραφών συμβάσεων αυξήθηκε κατά 3,3% στις 79,2 μονάδες τον περασμένο μήνα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2023, σύμφωνα με σημερινά (29.12.2025) στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Ένωση Κτηματομεσιτών. Η άνοδος των εκκρεμών πωλήσεων κατοικιών ήταν ευρεία σε όλες τις περιοχές των ΗΠΑ και ξεπέρασε όλες τις εκτιμήσεις οικονομολόγων εκτός από μία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πωλήσεις κατοικιών στις ΗΠΑ σε εκκρεμότητα αυξάνονται για τέταρτο μήνα

«Η δυναμική των αγοραστών κατοικιών αυξάνεται», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής οικονομολόγος της NAR, Λόρενς Γιουν, επικαλούμενος τη βελτίωση της προσιτότητας και τις περισσότερες επιλογές αποθεμάτων σε σύγκριση με πέρυσι. Οι υπογραφές έχουν πλέον αυξηθεί για τέσσερις συνεχόμενους μήνες, ακολουθώντας ένα σερί που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της φρενήρους αγοράς κατοικίας της πανδημίας.

Τα πρόσφατα στοιχεία υποδεικνύουν τη σταδιακή βελτίωση που προβλέπουν πολλοί οικονομολόγοι για την αγορά κατοικίας έως το 2026. Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων που ήταν κοντά στο 7% τον Μάιο έχουν έκτοτε σταθεροποιηθεί στο εύρος 6,3% έως 6,4% και οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται με πολύ βραδύτερο ρυθμό σε σύγκριση με πέρυσι.

Αυτό βοήθησε στην τροφοδότηση μικρών κερδών στα κλεισίματα συμβάσεων τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, οι οικονομολόγοι και οι ειδικοί του κλάδου έχουν πολύ διαφορετικές προσδοκίες για το επόμενο έτος. Σε πρόσφατη έρευνα εννέα αναλυτών της αγοράς, οι εκτιμήσεις για την αγορά μεταπώλησης κατοικιών κυμαίνονταν από 1,7% έως 14% αύξηση πωλήσεων, με την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη να προέρχεται από τον Yun της NAR.

Η έκθεση του εμπορικού συνδέσμου τη Δευτέρα έδειξε ότι οι υπογραφές συμβάσεων αυξήθηκαν σε κάθε περιοχή των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα στα υψηλότερα επίπεδα του έτους. Η Δύση κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση, ακολουθούμενη από τον Νότο, την περιοχή με τις μεγαλύτερες πωλήσεις κατοικιών στις ΗΠΑ.

Οι εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών τείνουν να αποτελούν κύριο δείκτη για τα προηγουμένως κατεχόμενα σπίτια, καθώς τα σπίτια συνήθως υπογράφονται με συμβόλαιο ένα ή δύο μήνες πριν από την πώλησή τους.