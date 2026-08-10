ΗΠΑ: Σε χαμηλό 43 ετών τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου

Κάτω από το όριο των 300 εκατ. βαρελιών υποχώρησαν τα αποθέματα αργού πετρελαίου στο Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ (SPR), καθώς ο πόλεμος με το Ιράν εντείνει τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά και περιορίζει τα διαθέσιμα αποθέματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, τα αποθέματα του SPR μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά 6,1 εκατ. βαρέλια, στα 298,7 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 1983, δηλαδή σε χαμηλό άνω των τεσσάρων δεκαετιών.

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Η σημαντική μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων συνδέεται με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ τον Μάρτιο να αποδεσμεύσει 172 εκατ. βαρέλια από το στρατηγικό απόθεμα, μετά τον περιορισμό των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν μέσω των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που προκάλεσε τη μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά αργού στην ιστορία, όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του CNBC.

Η αποδέσμευση των ΗΠΑ εντάχθηκε σε συντονισμένη δράση των χωρών-μελών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), οι οποίες αποφάσισαν να διαθέσουν συνολικά 400 εκατ. βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα, στη μεγαλύτερη κινητοποίηση αποθεμάτων αργού στην ιστορία του Οργανισμού.

Η κλίμακα της μείωσης αποτυπώνεται από το γεγονός ότι πριν από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα ανέρχονταν σε περίπου 415 εκατ. βαρέλια. Έκτοτε, έχουν μειωθεί κατά περίπου 116 εκατ. βαρέλια, περιορίζοντας σημαντικά το «μαξιλάρι ασφαλείας» της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου απέναντι σε νέες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.