Προβλήματα στα Δυτικά Βαλκάνια εντείνουν την έλλειψη ηλεκτρισμού – Εκτός λειτουργίας και λιγνιτικοί εκτός από πυρηνικούς σταθμούς

Αρκετή αβεβαιότητα χαρακτηρίζει τις πιθανότητες να επιστρέψει ο Δούναβης σε μια στάθμη που θα επιτρέπει την ψύξη στους πυρηνικούς σταθμούς ανά τη ΝΑ Ευρώπη. Εντωμεταξύ, παρατηρείται σημαντική έλλειψη ηλεκτρισμού στην ευρύτερη περιοχή.

Σήμερα από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, περί το 40% έχει επηρεαστεί από την έλλειψη νερού και την υψηλή του θερμοκρασία. Πιο έντονο είναι το πρόβλημα στην Ουγγαρία που έχει χάσει τη μοναδική της μονάδα, αλλά και στη Ρουμανία που έκλεισε ο ένας από τους δύο αντιδραστήρες στην Τσερναβόδα. Ο καύσωνας εντείνει το πρόβλημα, καθώς αναμένονται θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών στις παραπάνω χώρες τις επόμενες ημέρες, αυξάνοντας τη ζήτηση ηλεκτρισμού.

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Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ένα ψυχρό μέτωπο από την Παρασκευή, το οποίο θα ρίξει τη θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς και ενδέχεται να φέρει πολυπόθητες βροχές στην Αυστρία.

Το κεντρικό ερώτημα είναι κατά πόσο θα αυξηθεί σε ένα τέτοιο σενάριο η στάθμη του Δούναβη και των παραποτάμων του. Προκειμένου να μπουν και πάλι σε πλήρη λειτουργία οι πυρηνικοί σταθμοί, θα πρέπει το νερό να μείνει σταθερό πάνω από ένα σημείο μονίμως.

Να σημειώσουμε επίσης ότι παραδοσιακά ο Δούναβης φτάνει στο χαμηλότερο σημείο του το Σεπτέμβριο.

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Προς το παρόν 837 μικρές και μεγάλες βιομηχανίες στην Ουγγαρία μείωσαν εθελοντικά την κατανάλωσή τους στις ώρες αιχμής. Αντίστοιχα, ο δημόσιος τομέας της χώρας εφήρμοσε τηλεργασία. Οι αρχές τόνισαν ότι οι επόμενες δύο ημέρες θα είναι οι πιο δύσκολες και ίσως χρειαστούν κυλιόμενες διακοπές ρεύματος.

Τέτοιου είδους μέτρα έθεσε σε εφαρμογή και η Ρουμανία, περιορίζοντας το φωτισμό σε δημόσιους χώρους και ζητώντας εξοικονόμηση από τους πολίτες.

Σε πολιτικό επίπεδο, η διεύθυνση ενέργειας της Κομισιόν δήλωσε στο Montel ότι δεν έχει ζητηθεί ακόμα μια έκτακτη συνεδρίαση με τη συμμετοχή αξιωματούχων, διαχειριστών δικτύου και εταιρειών ηλεκτρισμού της ΝΑ Ευρώπης. Η Κομισιόν παρακολουθεί, πάντως, στενά την κατάσταση.

Τις τελευταίες ημέρες προστέθηκαν νέοι πονοκέφαλοι για την επάρκεια στην περιοχή: Ο λιγνιτικός σταθμός Πλιέβλια στο Μαυροβούνιο τέθηκε εκτός λειτουργίας την Κυριακή. Πρόκειται για μονάδα που παρέχει το 40% του ηλεκτρισμού της χώρας και θα επανέλθει όταν οι αρχές κρίνουν ότι θα είναι και πάλι έτοιμη.

Στη Σερβία λιγνιτικοί σταθμοί έχουν επίσης επηρεαστεί, με αποτέλεσμα μειωμένη παραγωγή και αυξημένες εισαγωγές. Στη Σλοβενία οι αρχές προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να περιοριστεί η λειτουργία του μοναδικού πυρηνικού σταθμού στο Κρσκο ή ακόμα και να διακοπεί.

Τέλος, σημαντική άμυνα αποτελεί ο μεγάλος πυρηνικός σταθμός του Κοζλοντούι στη Βουλγαρία, ο οποίος συνεχίζει να λειτουργεί παρέχοντας 2 γιγαβάτ. Όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός, Ίβα Πέτροβα, δεν υπάρχει κίνδυνος να κλείσει τις επόμενες εβδομάδες με βάση τις προβλέψεις για το νερό στο Δούναβη.