Ρουμανία: «Μάχη» για το νερό στον Δούναβη – Κρατά σε λειτουργία πυρηνικό αντιδραστήρα για 9 ακόμη ημέρες

Η Ρουμανία κατάφερε να εξασφαλίσει νερό για την ψύξη του δεύτερου πυρηνικού αντιδραστήρα στο εργοστάσιο της Τσερναβόντα, καθώς η στάθμη του Δούναβη στην περιοχή αυξήθηκε κατά 4 εκατοστά τις τελευταίες 24 ώρες.

Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει, σύμφωνα με το Bloomberg, τη διατήρηση της Μονάδας 2 σε λειτουργία για τουλάχιστον εννέα ακόμη ημέρες, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρουμανία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω της ξηρασίας και των ιστορικά χαμηλών επιπέδων νερού στον Δούναβη.

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Οι παρεμβάσεις στον Δούναβη

Η Ρουμανία προχώρησε την περασμένη εβδομάδα σε πρωτοφανείς παρεμβάσεις προκειμένου να ενισχύσει τη ροή του νερού προς το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας.

Στο πλαίσιο των εργασιών ανατινάχθηκε ένας βραχώδης σχηματισμός στον ποταμό, ενώ τέσσερις φορτηγίδες γεμάτες με βράχους βυθίστηκαν στον Δούναβη. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες εκβάθυνσης σε υποθαλάσσια κατώφλια, με στόχο να διοχετευθεί περισσότερο νερό προς την περιοχή της Τσερναβόντα.

Inquam Photos/George Calin via REUTERS

Οι παρεμβάσεις κρίθηκαν αναγκαίες καθώς η χαμηλή στάθμη του ποταμού δημιουργεί προβλήματα στην παροχή νερού που απαιτείται για την ψύξη των πυρηνικών αντιδραστήρων.

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«Εννέα ημέρες ακόμη»

Ο προσωρινός υπουργός Άμυνας και Μεταφορών της Ρουμανίας, Ράντου Μιρούτα, ανακοίνωσε ότι η πρώτη μέτρηση μετά τις παρεμβάσεις έδειξε αύξηση της στάθμης του νερού κατά 4 εκατοστά.

«Σήμερα το πρωί έγινε η πρώτη μέτρηση μετά τη βύθιση των φορτηγίδων στον Δούναβη και την εκβάθυνση ορισμένων υποθαλάσσιων κατωφλίων: αφού η στάθμη του νερού είχε μειωθεί κατά 3 εκατοστά χθες, σήμερα το πρωί, στην Τσερναβόντα, η στάθμη του νερού είχε αυξηθεί κατά 4 εκατοστά τις προηγούμενες 24 ώρες», δήλωσε ο Μιρούτα.

«Με βάση την τρέχουσα πρόβλεψη, αυτό θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε τη Μονάδα 2 σε λειτουργία για τουλάχιστον εννέα ημέρες ακόμη», πρόσθεσε.

Σε συναγερμό ο ενεργειακός τομέας

Η Ρουμανία έχει κηρύξει κατάσταση συναγερμού στον ενεργειακό τομέα για ολόκληρο τον Αύγουστο, καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει επηρεαστεί σημαντικά από την παρατεταμένη ξηρασία και τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του Δούναβη.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη Ρουμανία. Οι χαμηλές στάθμες του ποταμού έχουν επηρεάσει και την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στην Ουγγαρία, ανάντη του Δούναβη.

Η κατάσταση έχει αυξήσει την πίεση στο ενεργειακό σύστημα της Ρουμανίας, η οποία βασίζεται σε ένα μείγμα πηγών, μεταξύ των οποίων η πυρηνική, η ηλιακή και η αιολική ενέργεια.

Οι επιπτώσεις στη βιομηχανία

Η μειωμένη παραγωγή πυρηνικής ενέργειας έχει οδηγήσει τη ρουμανική κυβέρνηση να ζητήσει από επιχειρήσεις και νοικοκυριά να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι επιπτώσεις έχουν ήδη γίνει αισθητές στη βιομηχανία. Οι δύο μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων που δραστηριοποιούνται στη χώρα, η Dacia της Renault και η Ford Otosan, έχουν διακόψει την παραγωγή τους μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Η εξέλιξη αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η παρατεταμένη ξηρασία και η υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και τη λειτουργία κρίσιμων βιομηχανικών μονάδων της Ρουμανίας.