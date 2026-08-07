Οι ΗΠΑ πούλησαν ευρώ για να στηρίξουν γιεν «πίσω από την πλάτη» της ΕΚΤ

Σε μια κίνηση που αιφνιδίασε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν την περασμένη εβδομάδα ευρώ για την αγορά γιεν, στο πλαίσιο της ιστορικής παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε για τη στήριξη του ιαπωνικού νομίσματος.

Στη συνέχεια ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, επικοινώνησε με την πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, μία ημέρα μετά, το περασμένο Σάββατο (1.8.2026), προκειμένου να συζητήσουν την επέμβαση των ΗΠΑ.

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Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ των Financial Times, η επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν ευρώ και να αγοράσουν γιεν θεωρήθηκε από ορισμένους ανώτερους αξιωματούχους της ΕΚΤ πρωτοφανής παραβίαση των πάγιων πρακτικών συνεργασίας μεταξύ των δυτικών νομισματικών αρχών.

Η αμερικανική παρέμβαση είχε ως στόχο να στηρίξει το γιεν, το οποίο είχε υποχωρήσει σε χαμηλό 40 ετών. Η Ιαπωνία είχε ήδη παρέμβει στην αγορά συναλλάγματος, πουλώντας δολάρια και αγοράζοντας γιεν, προκειμένου να ανακόψει την πτώση του νομίσματός της.

Η απόφαση της Ουάσινγκτον να χρησιμοποιήσει ευρώ αντί για δολάρια θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις αγορές. Η επιλογή αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αποφύγουν μια νέα παρέμβαση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πωλήσεις αμερικανικών κρατικών ομολόγων και, κατά συνέπεια, σε άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

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Το ιαπωνικό υπουργείο Οικονομικών έχει αφήσει να εννοηθεί ότι στο μέλλον η Ιαπωνία θα μπορούσε να αξιοποιήσει μια διευκόλυνση της Federal Reserve (κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ), μέσω της οποίας οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε δολάρια χρησιμοποιώντας ως εγγύηση αμερικανικά κρατικά ομόλογα, χωρίς να χρειάζεται να τα πουλήσουν στην αγορά. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται ο κίνδυνος μαζικών πωλήσεων Treasuries και μιας επιπλέον πίεσης στις αποδόσεις τους.

Τόσο ο Μπέσεντ όσο και η υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας Σατσούκι Καταγιάμα προειδοποίησαν μέσα στην εβδομάδα ότι δεν θα διστάσουν να παρέμβουν ξανά στην αγορά συναλλάγματος, αν αυτό είναι αναγκαίο.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, μέχρι το τέλος της εβδομάδας το γιεν είχε χάσει σχεδόν το ήμισυ των κερδών που είχε καταγράψει μετά την παρέμβαση, γεγονός που ενίσχυσε τις εκτιμήσεις των επενδυτών ότι οι ιαπωνικές αρχές ενδέχεται να προχωρήσουν σε νέα παρέμβαση.

Οι παρεμβάσεις των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας οδήγησαν σε απότομη ενίσχυση του γιεν, από επίπεδα κοντά στα 164 γιεν ανά δολάριο νωρίτερα αυτόν τον μήνα —το χαμηλότερο επίπεδο του ιαπωνικού νομίσματος από το 1986— σε περίπου 157 γιεν ανά δολάριο. Έκτοτε, το γιεν έχει υποχωρήσει ξανά κοντά στα 158 ανά δολάριο.

Αναλυτές εκτιμούν, πάντως, ότι για να έχει αποτελεσματικότητα μια νέα παρέμβαση θα χρειαστεί να συνοδευτεί είτε από ταχύτερες αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) είτε από ένα περιβάλλον που θα ευνοεί μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve.