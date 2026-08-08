Η ναυτιλία μπροστά σε υψηλό ρίσκο και στη Μαύρη Θάλασσα – Αυξημένα ναύλα και ασφάλιστρα πολέμου

Σε μία από τις πιο επικίνδυνες θαλάσσιες ζώνες για την παγκόσμια εμπορική ναυτιλία εξελίσσεται η Μαύρη Θάλασσα, καθώς η σύγκρουση Ρωσίας και Ουκρανίας μεταφέρεται ολοένα και περισσότερο στη θάλασσα, με εμπορικά πλοία, λιμάνια και ενεργειακές εγκαταστάσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Την ώρα που το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, η κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα παρουσιάζει νέα επικίνδυνη κλιμάκωση, με τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων να αυξάνονται, ενώ οι στόχοι δεν περιορίζονται πλέον σε πλοία που συνδέονται άμεσα με τη Ρωσία ή την Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυξάνεται το κόστος για τη ναυτιλία

Η νέα πραγματικότητα υποχρεώνει τις ναυτιλιακές εταιρείες να επανεξετάζουν τα δρομολόγια, τις ασφαλιστικές καλύψεις και τα μέτρα προστασίας των πλοίων.

Οι αυξημένοι κίνδυνοι αποτυπώνονται ήδη στα ασφάλιστρα πολέμου και στα ναύλα, ενώ το πρόσθετο κόστος μπορεί τελικά να μετακυλιστεί στις τιμές της ενέργειας και των προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή.

Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής της εταιρείας ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous, Μανώλης Λαζαρίδης, στο ΑΠΕ, η εμπορική ναυτιλία έχει πλέον βρεθεί μέσα σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο μέτωπο, όπου ένα πλήγμα σε εμπορικό πλοίο μπορεί να προκαλέσει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

24 πλήγματα σε εμπορικά πλοία μέσα στον Ιούλιο

Μόνο τον Ιούλιο του 2026 καταγράφηκαν στη Μαύρη Θάλασσα τουλάχιστον 24 επιβεβαιωμένα πλήγματα κατά εμπορικών πλοίων, ο υψηλότερος μηνιαίος αριθμός από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας.

Η κλιμάκωση συνεχίστηκε και στις αρχές Αυγούστου. Από την 1η έως τις 6 Αυγούστου αναφέρθηκαν τουλάχιστον τέσσερα νέα πλήγματα, τα οποία αφορούσαν δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ένα πλοίο ro-ro ή γενικού φορτίου και ένα δεξαμενόπλοιο.

Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί αναφορές για συνολικά επτά πλοία που ενδέχεται να επλήγησαν στο ίδιο διάστημα. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός δεν θεωρείται ακόμη πλήρως επιβεβαιωμένος, καθώς για ορισμένα περιστατικά δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για ανεξάρτητη διασταύρωση.

Ακόμη πιο σοβαρή είναι η εικόνα που δίνει η τουρκική ένωση ναυτικών «Deniz Iscileri», η οποία κάνει λόγο για περισσότερα από 35 εμπορικά πλοία που χτυπήθηκαν τον Ιούλιο και έως 23 νεκρούς ναυτικούς. Τα στοιχεία αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Διευρύνεται το φάσμα των στόχων

Η βασική αλλαγή δεν αφορά μόνο τον αριθμό των επιθέσεων, αλλά και το είδος των στόχων.

Στο στόχαστρο φαίνεται να βρίσκονται πλέον πλοία ξένης ιδιοκτησίας ή δυτικών συμφερόντων, ανάλογα με το φορτίο, τον προορισμό, τη διαδρομή ή την οικονομική σύνδεση που τους αποδίδεται με μία από τις δύο πλευρές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αναφορές για πλήγματα σε δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων, καθώς δείχνουν ότι η εθνικότητα ή η σημαία ενός πλοίου δεν αποτελούν απαραίτητα εγγύηση ασφάλειας.

Την ίδια ώρα, οι επιθέσεις επεκτείνονται και σε λιμενικές και ενεργειακές υποδομές, αυξάνοντας τον κίνδυνο για ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Περιορισμένη η προστασία των πλοίων

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η προστασία των εμπορικών πλοίων από drones, πυραύλους και θαλάσσια μη επανδρωμένα συστήματα.

Παρότι υπάρχουν δυνατότητες ενίσχυσης της ασφάλειας των πλοίων, σημαντικός περιορισμός αποτελεί η απαγόρευση μεταφοράς ένοπλου προσωπικού ασφαλείας σε πλοία που προσεγγίζουν ρωσικά ή ουκρανικά λιμάνια.

Αυτό αφήνει τα πληρώματα εκτεθειμένα σε επιθέσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν με ελάχιστη ή και καθόλου προειδοποίηση.

Στο επίκεντρο και η ενέργεια

Η αστάθεια στη Μαύρη Θάλασσα έχει και ενεργειακή διάσταση, καθώς η περιοχή συνδέεται άμεσα με τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές κυρώσεις στο ρωσικό LNG αλλάζουν τις εμπορικές διαδρομές και αυξάνουν τη σημασία των μεταφορών προς τρίτες χώρες.

Το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγκρίθηκε στις 23 Ιουλίου 2026, περιλαμβάνει νέους κανόνες για τη μεταφορά ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες, ενώ προβλέπει σταδιακή απαγόρευση των εισαγωγών στην Ευρώπη.

Η Μαύρη Θάλασσα μετατρέπεται έτσι σε ένα από τα πιο κρίσιμα μέτωπα για τη διεθνή ναυτιλία. Η αύξηση των επιθέσεων, η διεύρυνση των στόχων και η εμπλοκή εμπορικών πλοίων διαφορετικών σημαιών δημιουργούν ένα περιβάλλον υψηλού κινδύνου, με τις συνέπειες να ξεπερνούν τα όρια της περιοχής και να αγγίζουν το διεθνές εμπόριο, την ενέργεια και τελικά τις τιμές για επιχειρήσεις και καταναλωτές.