Η OpenAI κατασκευάζει «έξυπνο» ηχείο σε σχήμα ντόνατ χωρίς οθόνη – Θα κοστίζει έως 400 δολάρια

Μια νέα συσκευή τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς οθόνη και με ιδιαίτερο σχεδιασμό, ετοιμάζει η OpenAI, με στόχο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν καθημερινά με την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η συσκευή της OpenAI θα μοιάζει με ένα έξυπνο ηχείο σε σχήμα ντόνατ, περίπου στο μέγεθος μιας μπάλας χόκεϊ, και θα μπορεί να μεταφέρεται εύκολα με το ένα χέρι.

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Η κυκλοφορία της τοποθετείται για το 2027, ενώ η τιμή που έχει συζητηθεί εσωτερικά κυμαίνεται μεταξύ 300 και 400 δολαρίων.

Το νέο προϊόν αποτελεί το πρώτο βήμα της OpenAI προς τη δημιουργία μιας ευρύτερης οικογένειας συσκευών τεχνητής νοημοσύνης.

Συσκευή AI που θα «μαθαίνει» τον χρήστη

Η συσκευή θα λειτουργεί ως ένας υπολογιστής τεχνητής νοημοσύνης χωρίς οθόνη, ο οποίος θα μπορεί να εκτελεί εργασίες και να αλληλεπιδρά με τον χρήστη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

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Η λειτουργία της θα θυμίζει τη φωνητική λειτουργία του ChatGPT στα smartphones, αλλά με πιο προηγμένα μοντέλα και μεγαλύτερη έμφαση στη φυσική ανθρώπινη επικοινωνία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Bloomberg, η OpenAI σχεδιάζει τη συσκευή ώστε να μαθαίνει περισσότερα για τον χρήστη με την πάροδο του χρόνου, προσαρμόζοντας τις συνομιλίες και τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται.

Στόχος είναι να δημιουργείται η αίσθηση ότι ο χρήστης δεν συνομιλεί απλώς με ένα στατικό ηχείο, αλλά με έναν πιο «ζωντανό» ψηφιακό βοηθό.

Κινούμενα μέρη, φώτα και κάμερα

Ένα από τα στοιχεία που αναμένεται να διαφοροποιήσουν τη συσκευή από τα σημερινά έξυπνα ηχεία είναι ο σχεδιασμός της.

Το κυκλικό σώμα θα διαθέτει κινούμενα μέρη, τα οποία θα αντιδρούν κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης και θα βοηθούν τον χρήστη να αντιλαμβάνεται πότε η συσκευή ακούει ή απαντά.

Παράλληλα, θα διαθέτει ηχεία, μικρόφωνα και φωτισμό, ώστε να σηματοδοτεί πότε βρίσκεται σε λειτουργία.

Η συσκευή θα λειτουργεί με μπαταρία, ενώ ιδιαίτερο ρόλο θα έχουν επίσης η κάμερα και οι αισθητήρες, οι οποίοι θα επιτρέπουν στην τεχνητή νοημοσύνη να αντιλαμβάνεται στοιχεία από το περιβάλλον και να χρησιμοποιεί οπτικές πληροφορίες στις απαντήσεις της.

Σχεδιασμός από τον Jony Ive

Η νέα συσκευή σχεδιάζεται σε συνεργασία με το στούντιο LoveFrom του Jony Ive, του πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple που συνέδεσε το όνομά του με προϊόντα όπως το iPhone, το iPad, το iPod και το Apple Watch.

Η OpenAI απέκτησε πέρυσι τη νεοφυή εταιρεία συσκευών που είχε συνιδρύσει ο Ive, έναντι περίπου 6,5 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η τιμή των 300 έως 400 δολαρίων θα την τοποθετεί πάνω από τα περισσότερα σημερινά έξυπνα ηχεία, αλλά κάτω από την τιμή ενός τυπικού iPhone.

Η δικαστική διαμάχη με την Apple

Ο σχεδιασμός της συσκευής αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της δικαστικής διαμάχης μεταξύ Apple και OpenAI.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα υποστηρίζουν ότι η OpenAI πραγματοποίησε εσωτερική έρευνα και θεωρεί ότι η συγκεκριμένη συσκευή δεν χρησιμοποιεί ούτε παραβιάζει εμπορικά μυστικά της Apple.

Η OpenAI υποστηρίζει ότι κατασκευάζει ένα προϊόν «εντελώς νέο και διαφορετικό» από όσα έχει αναπτύξει η Apple.

Ωστόσο, η νομική αντιπαράθεση μπορεί να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα της κυκλοφορίας, καθώς η Apple έχει ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα κατά της OpenAI.

Το πρώτο βήμα για μια νέα αγορά

Η OpenAI δεν περιορίζει τα σχέδιά της στο συγκεκριμένο έξυπνο ηχείο. Μακροπρόθεσμος στόχος της είναι να δημιουργήσει ολόκληρη σειρά συσκευών τεχνητής νοημοσύνης, με την προοπτική κάποια στιγμή να προσφέρει προϊόν που θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική στα σημερινά smartphones.

Η πρώτη συσκευή, πάντως, αναμένεται να λειτουργήσει ως η είσοδος της εταιρείας στην αγορά του hardware.

Με την κυκλοφορία να τοποθετείται το 2027, το νέο προϊόν θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα της OpenAI στην προσπάθειά της να μεταφέρει την τεχνητή νοημοσύνη από τις εφαρμογές και τους υπολογιστές στις καθημερινές συσκευές.