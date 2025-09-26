ΗΠΑ: Στο 2,7% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο

Στο 2,7% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στις ΗΠΑ σε ετήσια βάση, καταγράφοντας μικρή αύξηση έναντι ανόδου 2,6% τον Ιούλιο, ανακοίνωσε σήμερα (26.9.2025) το υπουργείο Εμπορίου.

Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), το βασικό μέτρο αποτύπωσης του πληθωρισμού που παρακολουθεί η Fed, κατέγραψε αύξηση 0,3% σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο όσο ανέμεναν και οι αναλυτές. Τον Ιούλιο είχε σημειώσει μηνιαία άνοδο 0,4%.

Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός δείκτης PCE πραγματοποίησε άνοδο 2,9% σε ετήσια βάση, όσο και τον προηγούμενο μήνα. Η μέτρηση ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Σε μηνιαία βάση, ο δομικός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,2%. Η μέτρηση είναι ίση με τις προβλέψεις των αναλυτών.