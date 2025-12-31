ΗΠΑ: «Βυθίστηκαν» οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας

Σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα του έτους μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ, επιτείνοντας τη μεταβλητότητα των στοιχείων κατά τη διάρκεια της περιόδου των εορτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ την Τετάρτη (31.12.2025), οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν κατά 16.000 σε 199.000 την εβδομάδα που έληξε στις 27 Δεκεμβρίου. Αυτό ήταν χαμηλότερο από όλες τις εκτιμήσεις σε μια έρευνα της Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων και ένα από τα λίγα αποτελέσματα κάτω από 200.000 από τις αρχές του 2024.

Τα στοιχεία ήταν ασταθή πρόσφατα, όπως είναι συνηθισμένο αυτή την εποχή του χρόνου. Η τελευταία περίοδος περιελάμβανε τα Χριστούγεννα, καθώς και τις κηρυχθείσες ομοσπονδιακές αργίες της 24ης και 26ης Δεκεμβρίου.