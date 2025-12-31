Συμβαίνει τώρα:
ΗΠΑ: «Βυθίστηκαν» οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας

Τα στοιχεία ήταν ασταθή πρόσφατα, όπως είναι συνηθισμένο αυτή την εποχή του χρόνου
Αμερικάνικη σημαία
REUTERS / Kent Nishimura

Σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα του έτους μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ, επιτείνοντας τη μεταβλητότητα των στοιχείων κατά τη διάρκεια της περιόδου των εορτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ την Τετάρτη (31.12.2025), οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν κατά 16.000 σε 199.000 την εβδομάδα που έληξε στις 27 Δεκεμβρίου. Αυτό ήταν χαμηλότερο από όλες τις εκτιμήσεις σε μια έρευνα της Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων και ένα από τα λίγα αποτελέσματα κάτω από 200.000 από τις αρχές του 2024.

Τα στοιχεία ήταν ασταθή πρόσφατα, όπως είναι συνηθισμένο αυτή την εποχή του χρόνου. Η τελευταία περίοδος περιελάμβανε τα Χριστούγεννα, καθώς και τις κηρυχθείσες ομοσπονδιακές αργίες της 24ης και 26ης Δεκεμβρίου.

Μερτς: Η καθυστέρηση στις μεταρρυθμίσεις κοστίζει σε κάθε Γερμανό – «Καμπανάκι» για μεγάλες αλλαγές το 2026
Στο κείμενο της πρωτοχρονιάτικης ομιλίας του, που δημοσίευσε η Handelsblatt, ο καγκελάριος Μερτς προειδοποιεί ότι οι καθυστερημένες μεταρρυθμίσεις απειλούν την ανάπτυξη, τις συντάξεις και την υγεία
Ο Φρίντριχ Μερτς
