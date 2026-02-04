Διεθνή

Ισραήλ: Ποια κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία είναι πρώτη στις πωλήσεις

Πούλησε 636 ηλεκτροκίνητα οχήματα τον προηγούμενο μήνα, μετά την επίσημη είσοδό της τον Δεκέμβριο του 2024
Την πρώτη θέση στις πωλήσεις ηλεκτροκίνητων οχημάτων είχε η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Deepal Automobile Technology στην αγορά του Ισραήλ τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν προχθές (2.2.2026).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Εισαγωγέων Οχημάτων στο Ισραήλ (IVIA), η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Deepal πούλησε 636 ηλεκτροκίνητα οχήματα τον προηγούμενο μήνα στην αγορά του Ισραήλ, μετά την επίσημη είσοδό της τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι πωλήσεις συμπεριελάμβαναν τα μοντέλα compact crossover της εταιρίας, S05 και S07.

Τη δεύτερη θέση των πωλήσεων στην αγορά αυτοκινήτων του Ισραήλ είχε η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD Auto με 563 πωλήσεις οκτώ ηλεκτροκίνητων μοντέλων της, ακολουθούμενη από την Xpeng, με πωλήσεις 506 οχημάτων της, από τρία μοντέλα της.

Τα οχήματα κινεζικής κατασκευής αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 85% επί των πωλήσεων ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην αγορά του Ισραήλ τον Ιανουάριο.

Έτσι, από τον συνολικό αριθμό πωλήσεων 3.972 ηλεκτροκίνητων οχημάτων στη διάρκεια του προηγούμενου μήνα στην αγορά του Ισραήλ, τα 3.394 είχαν παραχθεί από την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία.

