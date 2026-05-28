Το Ντουμπάι χάνει 56 δισ. δολάρια από τον τουρισμό – Οι άμυνες, οι προβλέψεις και πώς επωφελείται η Ελλάδα

Το Ντουμπάι, που τα τελευταία χρόνια είχε εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους παγκόσμιους τουριστικούς προορισμούς, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με τη σοβαρότερη κρίση μετά την πανδημία καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχουν πλήξει καίρια την εικόνα ασφάλειας πάνω στην οποία το Εμιράτο έχτισε το τουριστικό και επενδυτικό του «θαύμα».

Στις περισσότερες χώρες ο πόλεμος στο Ιράν έχει επιφέρει τεράστια προβλήματα λόγω του χτυπήματος στην παγκόσμια οικονομία, αλλά το Ντουμπάι είναι διπλά χαμένο, καθώς πέρα από τη δεδομένη οικονομική ζημιά λόγω εμπορίου, δέχεται τεράστιο πλήγμα και από την τουριστική κίνηση που αναμένεται να χάσει.

Το Εμιράτο, που είναι ηγέτιδα δύναμη στην τουριστική βιομηχανία της Μέσης Ανατολής κινδυνεύει να χάσει έως και 56 δισ. δολάρια το 2026, ενώ εκτιμάται ότι 23 έως 38 εκατομμύρια λιγότεροι ταξιδιώτες θα επισκεφθούν την περιοχή σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του Reuters.

Το Αμπου Ντάμπι αντιστέκεται

Παρόλα αυτά, το Άμπου Ντάμπι αντιστέκεται και προχωρά με σημαντικές πρωτοβουλίες στον τουρισμό, πέρα από την προσέλκυση επισκεπτών σε malls και υπάρχουσες υποδομές όπως π.χ. Global Village Dubai . Στις 14 Μαΐου ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 1,7 δισ. δολάρια σε ένα κέντρο συναρπαστικής εμπειρίας που ονομάζεται Sphere και θα το διαχειρίζεται η αμερικανική Sphere Entertainment. Σημειώνεται ότι το πρώτο Sphere άνοιξε στο Λας Βέγκας το 2023 και έχει φιλοξενήσει συναυλίες των U2 και Phish.

«Διπλασιάζουμε το τουριστικό μας οικοσύστημα στο σύνολό του», δήλωσε ο Μοχάμεντ Χαλίφα Αλ Μουμπάρακ, πρόεδρος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (DCT) του Άμπου Ντάμπι, στο CNN την ημέρα της ανακοίνωσης.

Το Άμπου Ντάμπι, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), έχει επενδύσει σημαντικά ποσά για την ανάπτυξη του τουρισμού του, σε μια προσπάθεια να διαφοροποιήσει την οικονομία του και να την μετατοπίσει μακριά από το πετρέλαιο. Έτσι κατασκευάζει αξιοθέατα όπως η περιοχή πολιτισμού του Νησιού Σααντιγιάτ, η οποία φιλοξενεί ένα διεθνές Μουσείο, ένα παράρτημα του Μουσείου Γκούγκενχαϊμ, το πρώτο μουσείο παγκόσμιας κλάσης στον αραβικό κόσμο.

Οι προβλέψεις για τον τουρισμό

Το Ντουμπάι είχε καταγράψει εντυπωσιακή ανάπτυξη στον τουρισμό τα τελευταία χρόνια. Το 2023 ξεπέρασε τα 17 εκατ. διεθνείς επισκέπτες, το 2024 κινήθηκε ακόμη υψηλότερα, με ιστορικά ρεκόρ πληρότητας ξενοδοχείων και αεροπορικής κίνησης, φιλοξενώντας 18,72 εκατ. επισκέπτες. Το 2025 παρέμεινε ένας από τους πιο πολυσύχναστους διεθνείς κόμβους παγκοσμίως, με το Dubai International Airport να διατηρεί τον τίτλο του πιο πολυσύχναστου αεροδρομίου διεθνών πτήσεων, ενώ οι επισκέπτες έφτασαν στα 19,52 εκατομμύρια.

Ωστόσο, από τον Μάρτιο του 2026 η εικόνα άλλαξε δραματικά. Οι επιθέσεις, οι προσωρινές διακοπές πτήσεων και ο φόβος ευρύτερης ανάφλεξης οδήγησαν σε μαζικές ακυρώσεις ταξιδιών ενώ χιλιάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν όταν έκλεισε ο εναέριος χώρος των κρατών του Κόλπου.

Φυσικά, η κρίση έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στα οικονομικά στοιχεία. Η Moody’s προβλέπει ότι η πληρότητα των ξενοδοχείων στο Ντουμπάι μπορεί να καταρρεύσει στο 10% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, από περίπου 80% πριν την έναρξη της σύγκρουσης. Την ίδια στιγμή, έρευνα που επικαλείται το Reuters δείχνει πτώση 27% στη ζήτηση για εστιατόρια και δραστηριότητες αναψυχής στα ΗΑΕ, με τις τουριστικές περιοχές να δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα.

Οι αεροπορικές κρατήσεις προς τον Κόλπο έχουν μειωθεί αισθητά, ενώ εταιρείες όπως η Airbnb και η Expedia προειδοποίησαν ότι ο πόλεμος επηρεάζει άμεσα τη ζήτηση για ταξίδια στην περιοχή. Παράλληλα, η ίδια η εικόνα του Ντουμπάι ως «ασφαλούς πολυτελούς καταφυγίου» έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα μετά τις ζημιές κοντά σε εμβληματικά σημεία όπως το Burj Khalifa και το Burj Al Arab, ενώ καταγράφηκαν ακόμα και φυγές ξένων κατοίκων και επενδυτών.

Στροφή σε πιο ασφαλείς χώρες

Η τοπική αγορά πλέον φοβάται ότι ακόμη και αν υπάρξει σύντομα αποκλιμάκωση, η ψυχολογία των ταξιδιωτών θα χρειαστεί μήνες για να αποκατασταθεί και ταξιδιωτικοί οργανισμοί και αεροπορικές εταιρείες βλέπουν ήδη τους τουρίστες να στρέφονται σε πιο «ασφαλείς» προορισμούς όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Ειδικότερα, η Ελλάδα επωφελείται από την συγκυρία της πτώσης του τουρισμού στο Ντουμπάι αλλά και στην ευρύτερη περιοχή προσελκύοντας ένα κύμα ταξιδιωτών που αναζητούν πιο ασφαλείς, εναλλακτικές επιλογές στην Ευρώπη. Αυτή η τάση ενισχύει την αγορά πολυτελών διακοπών και τη θέση της χώρας ως προορισμού με ασφάλεια και σταθερότητα.

Οπότε ο χαρακτήρας του «safe place» είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή μετά το μπαράζ ακυρώσεων πτήσεων που έφερε ο πόλεμος και έστρεψε τη διεθνή ζήτηση στη Μεσόγειο. Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η Ελλάδα κέρδισε τουρίστες υψηλού εισοδήματος που υπό άλλες συνθήκες θα επισκέπτονταν το Ντουμπάι ή την Αίγυπτο.

Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι προσελκύει επισκέπτες από τη Μέση Ανατολή και ταξιδιώτες μακρινών αποστάσεων που απέφευγαν τα Εμιράτα. Πλέον αυτοί οι ταξιδιώτες επιλέγουν δημοφιλείς προορισμούς όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Αθήνα.

Δεν παραβλέπεται επίσης ότι η αεροπορική βιομηχανία έχει στηρίξει τις παραπάνω τάσεις. Για παράδειγμα, η Emirates, η οποία έχει ως βάση το Ντουμπάι, έχει προχωρήσει σε στρατηγικές συμφωνίες με την Aegean διευκολύνοντας τη σύνδεση της Ελλάδας με αγορές της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, φέρνοντας σταθερές ροές επισκεπτών όλο το χρόνο.

Χάρη σε αυτές τις τάσεις και στη συνεχιζόμενη ζήτηση από βασικές ευρωπαϊκές αγορές, όπως π.χ. η Γερμανία, η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή τουριστική ανάπτυξη εν μέσω διεθνών κρίσεων.