ΗΠΑ: Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,8%, μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και υποτονική ανάπτυξη εν μέσω πολέμου στο Ιράν

Τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα (28.5.2026) στη δημοσιότητα στις ΗΠΑ δείχνουν ότι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου είναι λιγότερο ακμαία απ’ όσο διαβεβαιώνει τακτικά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με τον ετήσιο πληθωρισμό να αυξάνεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023 λόγω των επιπτώσεων του πολέμου.

Οι καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ σημείωσαν μικρή άνοδο τον Απρίλιο, καθώς οι πιέσεις του πληθωρισμού που προκλήθηκαν από τον πόλεμο μείωσαν τα εισοδήματα και ώθησαν το ποσοστό αποταμίευσης σε χαμηλό τετραετίας. Οι καταναλωτικές δαπάνες, προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό, αυξήθηκαν μόλις 0,1% τον περασμένο μήνα, ενώ ο βασικός δείκτης PCE (Δείκτης Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών) αυξήθηκε κατά 3,8% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, η μεγαλύτερη αύξηση από το 2023, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης. Αυτό οφείλεται κυρίως στην εκτόξευση της τιμής των καυσίμων μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Η αύξηση του ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, στο 1,6% σε ετήσιο ρυθμό, από 2% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση. Αυτό σημαίνει ότι απέχει πολύ από τον στόχο του 4-6% μέχρι το τέλος του έτους, όπως ήλπιζε ο Λευκός Οίκος, σε μια πρόσφατη πρόβλεψη του οικονομικού συμβούλου του Τραμπ, του Κέβιν Χάσετ.

Η έκθεση του ΓΟΑ δείχνει επίσης ότι το διαθέσιμο εισόδημα των Αμερικανών υποχωρεί, καθώς τα εισοδήματά τους δεν αυξάνονται τόσο γρήγορα όσο ο πληθωρισμός. Το ποσοστό αποταμίευσης έπεσε στο 2,6%, από 3,2% τον Μάρτιο.

Καμία ανακούφιση δεν έρχεται από την αγορά εργασίας, όπου οι προσλήψεις και οι αυξήσεις μισθών παραμένουν στάσιμες, σημείωσε ο οικονομολόγος Γκρέγκορι Ντάκο. Όπως εξήγησε, η οικονομία αντέχει χάρη σε τρεις πυλώνες: τους εύπορους καταναλωτές, τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και την ανατίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. «Οι πυλώνες αυτοί αποκρύπτουν το γεγονός ότι τα θεμέλια της οικονομίας είναι ολοένα και πιο ασταθή», πρόσθεσε, αναφέροντας ως παραδείγματα την υποτονική ανάπτυξη στην κατανάλωση και την αγορά ακινήτων.

Με βάση άλλα στοιχεία που επίσης δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών μειώθηκαν τον Απρίλιο, διαψεύδοντας τις ελπίδες του Λευκού Οίκου για αύξηση.

«Οι δυνητικοί αγοραστές αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα την αύξηση της τιμής των ακινήτων, την αύξηση των επιτοκίων και τη μείωση της αγοραστικής δύναμής τους», σημείωσε η οικονομολόγος Γελένα Μαλέγιεφ.

Τα 30ετή δάνεια, τα πιο δημοφιλή στις ΗΠΑ, συνδέονται πλέον με επιτόκιο 6,53%, κατά μέσο όρο, όπως ανέφερε ο οργανισμός αναχρηματοδότησης Freddie Mac. Το επιτόκιο είχε πέσει κάτω από το συμβολικό όριο του 6% στις 26 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες πριν από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.