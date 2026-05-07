«Κολλάει» η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τις ΗΠΑ λόγω γραφειοκρατίας ενώ έρχονται δασμοί στα αυτοκίνητα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε να οριστικοποιήσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που διεξήχθησαν χθες βράδυ, παρά τις προειδοποιήσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι σύντομα θα επιβάλει νέους δασμούς.

Διαπραγματευτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν την Τετάρτη (6.5.2026) το βράδυ για να συζητήσουν πιθανές τροποποιήσεις στη διατλαντική συμφωνία, η οποία αρχικά επιτεύχθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Ωστόσο, δεν κατέληξαν σε οριστικές αποφάσεις, σύμφωνα με την Κύπρο, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες ενώ οι αξιωματούχοι «έχουν δεσμευτεί να κινηθούν γρήγορα», όπως δήλωσε ο Κύπριος υπουργός Ενέργειας, Μιχαήλ Δαμιανός.

Η ΕΕ δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από τις ΗΠΑ για να επικυρώσει την εμπορική συμφωνία. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ απείλησε την περασμένη εβδομάδα να αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά της ΕΕ στο 25% από 15%, κατηγορώντας την ΕΕ ότι δεν κινείται αρκετά γρήγορα για να υιοθετήσει τη συμφωνία.

Σύμφωνα με την αρχική συμφωνία, η ΕΕ συμφώνησε να καταργήσει τους δασμούς στα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ με αντάλλαγμα ένα ανώτατο όριο δασμών 15% για τα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων. Οι ΗΠΑ εφάρμοσαν εν μέρει τις δεσμεύσεις τους ενώ η ΕΕ προετοίμαζε τη νομοθετική διαδικασία.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναμένει υψηλότερους δασμούς στα αυτοκίνητα «σχετικά σύντομα» εάν δεν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο αυτή την εβδομάδα.