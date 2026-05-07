Το παγκόσμιο χρέος σε επίπεδα ρεκόρ, 353 τρισ. δολάρια: Αυξήθηκε κατά 7,5 τρισ. δολάρια το α’ τρίμηνο του 2026

Σε νέο ιστορικό υψηλό εκτινάχθηκε το παγκόσμιο χρέος το πρώτο τρίμηνο του 2026, «αγγίζοντας» τα 353 τρισ. δολάρια, εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και ενδεχομένως σταδιακή απομάκρυνση από επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Institute of International Finance (IIF), το συνολικό παγκόσμιο χρέος αυξήθηκε κατά περίπου 7,5 τρισ. δολάρια μέσα σε μόλις ένα τρίμηνο, φτάνοντας κοντά στα 353 τρισ. δολάρια, με τις ΗΠΑ να οδηγούν την κούρσα με αύξηση χρέους 4,4 τρισ. δολάρια.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις αναδυόμενες αγορές, όπου το χρέος ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 110 τρισ. δολάρια, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Reuters. Η Κίνα, η Ινδία και χώρες της Μέσης Ανατολής συνέχισαν να «οδηγούν» μέσω κρατικού δανεισμού όσο και μέσω εταιρικών εκδόσεων.

Το επίπεδο χρέους των αναδυόμενων αγορών αντιστοιχεί σε περίπου 305% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ποσοστό που παραμένει εξαιρετικά υψηλό παρά την επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης σε ορισμένες ανεπτυγμένες οικονομίες. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η εικόνα στις ΗΠΑ, όπου το δημόσιο χρέος συνεχίζει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς.

Το IIF επισημαίνει ότι παρατηρούνται ενδείξεις σταδιακής μείωσης της διάθεσης ξένων επενδυτών να απορροφούν αμερικανικό κρατικό χρέος. Η μεταβολή αυτή συνδέεται με:

τα επίμονα υψηλά επιτόκια,

τα διευρυνόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα των ΗΠΑ,

την πολιτική αβεβαιότητα και

τη σταδιακή διαφοροποίηση αποθεματικών από ορισμένες κεντρικές τράπεζες.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών 30ετών ομολόγων κινήθηκαν πάνω από το 5%, επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, αντανακλώντας αυξημένο ασφάλιστρο κινδύνου από τις αγορές.

Ρεκόρ και στο εταιρικό χρέος

Σημαντική αύξηση σημειώθηκε και στο παγκόσμιο εταιρικό χρέος, ιδιαίτερα στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στις επιχειρήσεις τεχνολογίας. Οι εταιρικές υποχρεώσεις διεθνώς υπερβαίνουν πλέον τα 105 τρισ. δολάρια, ενώ υψηλά παραμένουν και τα επίπεδα δανεισμού των νοικοκυριών, κυρίως σε ΗΠΑ, Καναδά και Σκανδιναβία.

Παράλληλα, οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να χρηματοδοτούν αμυντικές δαπάνες, ενεργειακές μεταβάσεις, επιδοτήσεις και πακέτα στήριξης για την ανάπτυξη. Σημειώνεται ότι από τα 353 τρισ. δολάρια, πάνω από 100 τρισ. είναι κρατικό χρέος, περίπου 105 τρισ. εταιρικό χρέος,

ενώ το υπόλοιπο αφορά τράπεζες και νοικοκυριά.

Κίνδυνοι για τις αγορές

Οι αναλυτές του IIF προειδοποιούν ότι το υψηλό κόστος δανεισμού ενδέχεται να καταστήσει δυσκολότερη την εξυπηρέτηση του χρέους, κυρίως για οικονομίες με ασθενή ανάπτυξη ή μεγάλα εξωτερικά ελλείμματα.

Παρά το γεγονός ότι οι αγορές εξακολουθούν να απορροφούν τις νέες εκδόσεις ομολόγων, η αύξηση των αποδόσεων υποδηλώνει ότι οι επενδυτές ζητούν πλέον υψηλότερη ανταμοιβή για τον αυξημένο κίνδυνο.

Το IIF εκτιμά ότι το παγκόσμιο χρέος θα συνεχίσει να αυξάνεται και το επόμενο διάστημα, ιδιαίτερα εάν οι κεντρικές τράπεζες καθυστερήσουν τις μειώσεις επιτοκίων ή εάν η παγκόσμια ανάπτυξη παραμείνει υποτονική.

Διεθνή μέσα όπως το Reuters και το Bloomberg επισημαίνουν ότι η εξέλιξη αυτή αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και για τη δυνατότητα των κρατών να διαχειριστούν το αυξανόμενο βάρος του χρέους σε ένα περιβάλλον ακριβού χρήματος.